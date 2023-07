Triumf Ukrainki i Chorwata na Wimbledonie. „Chcę dać rodakom nadzieję”

Ludmyła Kiczenok i Mate Pavic wygrali grę mieszaną w wielkoszlemowym turnieju tenisowym w Wimbledonie. Rozstawiona z numerem siódmym para ukraińsko-chorwacka w finale pokonała Belga Jorana Vliegena i Chinkę Xu Yifan 6:4, 6:7 (7-9), 6:3.

– Próbuję zachęcić ludzi na Ukrainie i mam nadzieję, że to trochę pomoże, ponieważ walczą o swoją wolność – powiedziała Kiczenok przy ogromnej owacji tłumu na korcie centralnym.





– To niesamowite uczucie, chcę podziękować mojemu partnerowi za wspaniałą grę w ciągu tych dwóch tygodni – uzupełniła 30-latka.





Pavic, były światowy numer jeden w grze podwójnej, tegoroczny tytuł w Wimbledonie dodał do pięciu innych w Wielkim Szlemie: Australian Open 2018, US Open 2020 i Wimbledonu 2021 w deblu oraz US Open 2016 i Australian Open 2018 w mikście. Chorwat jest także mistrzem olimpijskim z Tokio (2020) w grze podwójnej.





Kiczenok po raz pierwszy wystąpiła w finale Wielkiego Szlema. Została trzecią Ukrainką, która zdobyła tytuł w turnieju tej rangi i pierwszą tenisistką z tego kraju, która zdobyła trofeum na trawie. W 2008 roku w Australian Open tytuł w grze podwójnej wywalczyły siostry Ałena i Kateryna Bondarenko, pokonując w finale Wiktorię Azarenkę z Białorusi i Shahar Peer z Izraela.