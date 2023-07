„Gniazdo artyleryjskie”. Zaskakujące odkrycie przy szkole w Makowie Mazowieckim

Podczas prac remontowych przy szkole w Makowie Mazowieckim pracownicy natrafili na kilka starych niewybuchów. Na miejsce przyjechali saperzy, którzy wykopali w sumie 72 pociski artyleryjskie.

Podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim poinformowała, że w czwartek ok. godz. 11 podczas prac remontowych przy budynku Szkoły Podstawowej pracownicy podczas wykopywania dołów pod rury ciepłownicze natknęli się na kilka starych pocisków.

– Prace natychmiast zostały wstrzymane, a o znaleziskach powiadomiono makowską policję – przekazała.

Na miejsce wysłany został policjant z grupy minersko-pirotechnicznej makowskiej. Ustalił on, że niewybuchy to skorodowane pociski artyleryjskie. Znalezisko i teren wokół szkoły został zabezpieczony do czasu przyjazdu saperów.





Pocisków było więcej

Podczas prac saperów z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Nowego Dworu Mazowieckiego okazało się, że pocisków jest więcej.





W sumie wykopano 72 sztuki pocisków artyleryjskich. Pracujący na miejscu saperzy nazwali to znalezisko „gniazdem artyleryjskim”.

(fot. KPP w Makowie Mazowieckim)