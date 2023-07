Były prezydent RPA leczy się w Moskwie. Chce uniknąć więzienia w ojczyźnie

Przebywający na warunkowym zwolnieniu z więzienia były prezydent RPA Jacob Zuma przybył do Moskwy, by zbadać stan zdrowia. Przyczyną tego jest nakaz odbycia reszty kary; polityk stara się tego uniknąć ze względu na choroby – poinformował portal news24.com.

Pobyt Zumy potwierdziły portalowi dwa źródła , które mają bezpośrednie informacje na ten temat. Jednym z nich jest rzecznik Fundacji Jacoba Zumy Mzwanele Manyi.





– Przeszedł badania. Nie czuł się dobrze – powiedział Manyi.





Oczekuje się, że wróci do RPA w przyszłym tygodniu – napisał portal. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny RPA odrzucił wniosek obrońców Zumy o pozwolenie na odwołanie się od orzeczenia Najwyższego Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym musi on wrócić do więzienia.





Zuma, który od dawna leczy się w Rosji, przyleciał tym razem do Moskwy w towarzystwie sześciu osób, opłaconych przez państwo – napisał portal news24.com.





Obraza sądu





Jacob Zuma był prezydentem RPA w latach 2009-18. 14 lutego 2018 r. ustąpił ze stanowiska głowy państwa w obliczu groźby wszczęcia przeciwko niemu przez parlament procedury impeachmentu. 29 czerwca 2021 r. został skazany na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu po tym, jak podczas swojej prezydentury nie stawiał się na procesy w sprawie korupcji. Przebywa na zwolnieniu warunkowym ze względu na stan zdrowia.





RPA utrzymuje z Rosją dobre stosunki mimo agresji Moskwy na Ukrainę; w tym roku oba państwa odbywały nawet wspólne ćwiczenia wojskowe.