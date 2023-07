Rusza akcja „Drużyna afer Tuska”

Prawo i Sprawiedliwość zapoczątkowało akcję „Drużyna afer Tuska”. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej przed siedzibą Platformy Obywatelskiej w Warszawie rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.

Wyjaśnił, że akcja ma na celu pokazanie, kto stoi za liderem PO Donaldem Tuskiem.





– Jacy politycy stoją za plecami Donalda Tuska i jacy politycy będą chcieli mieć wpływ na to, co dzieje się w Polsce wtedy, kiedy Donald Tusk dojdzie do władzy – mówił rzecznik.





Wymienił Stanisława Gawłowskiego, który zaprasza na spotkanie z Donaldem Tuskiem w Koszalinie, a, jak powiedział Rafał Bochenek, jest „zamieszany w aferę melioracyjną”.





„Gigantyczne łapówki, pranie brudnych pieniędzy”





– Media donoszą, że chodzi o gigantyczne łapówki, nieruchomości, pranie brudnych pieniędzy, to wszystko oczywiście jest przez służby ustalane – powiedział rzecznik PiS.





Poza wspomnianym przez rzecznika Stanisławem Gawłowskim zaprezentowano między innymi Sławomira Nowaka, Tomasza Arabskiego, Sławomira Neumanna.





Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że wystawa ma być zaprezentowana we wszystkich województwach.