Skandal w Brazylii. Udawał małpę i… trafił do aresztu [WIDEO]

Spotkanie rozgrywek Copa Sudamericana pomiędzy Corinthians a Universitario Deportes zakończyło się potężnym skandalem. Jeden z członków sztabu szkoleniowego drużyny gości wykonał rasistowski gest, za który niemal natychmiast został zatrzymany. Noc spędził w areszcie.

Temperatura meczu była niezwykle wysoka, chociaż to dopiero początek fazy pucharowej. Brazylijski zespół wygrał 1:0 po golu Felipe Augusto, ale nie wynik i gra znalazły się na nagłówkach południowoamerykańskich gazet.



Po zakończeniu spotkania Sebastian Avellino, drugi trener peruwiańskiej drużyny, wykonał gest przypominający ruch małpy. W Brazylii takie zachowanie odbierane jest jednoznacznie jako gest rasistowski. I jest surowo karane.



Gospodarze natychmiast wezwali policję, która zatrzymała Avellino. Szkoleniowiec spędził noc w areszcie, po czym złożył wyjaśnienia i został wypuszczony do domu. Zupełnie inny pogląd na tę sprawę mają przedstawiciele Universitario Deportes.



„Honor naszego klubu został nadszarpnięty. Avellino został potraktowany w Brazylii jak przestępca. Przez cały mecz grupa kibiców gospodarzy obrzucała wyzwiskami naszych zawodników oraz trenerów. Pod koniec meczu te same osoby oskarżyły naszego szkoleniowca o dyskryminację” – napisał klub w oświadczeniu.



Sam Avellino nie odniósł się bezpośrednio do całej sprawy. Na razie nie wiadomo, czy spotkają go dalsze konsekwencje.