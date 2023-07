Polityka otwartych drzwi PO. Morawiecki: Mamy dowód, to pismo ministra z 2015 r.

We wrześniu 2015 r. minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki skierował pismo do wszystkich wojewodów, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów – przekazał premier Mateusz Morawiecki. Jak ocenił, Platforma Obywatelska „po prostu położyła się jak piesek na czterech łapkach przed Unią Europejską”.

Morawiecki w Programie Trzecim Polskiego Radia mówił o skutkach niekontrolowanej nielegalnej migracji w Unii Europejskiej. Podkreślał, że rząd PiS nie popełni tych samych błędów, co państwa zachodnie.

– Chcę, żeby Polska żyła na takim poziomie, jak się żyje na Zachodzie, ale bez tych błędów Zachodu, bez tej nielegalnej migracji – wskazał.

Ocenił, że gdyby rządziła Platforma Obywatelska, podporządkowywałaby się decyzjom Brukseli, w tym tych dotyczących relokacji migrantów.

Premier: PO położyła się jak piesek





Premier przekazał, że dotarł do niego „dodatkowy dowód na to”.





– A mianowicie pismo, które skierował minister administracji i cyfryzacji we wrześniu 2015 r. (Andrzej Halicki) do wszystkich wojewodów, gdzie wiedział, że grozi to ogromną przemocą, a jednak wzywał ich i domagał się od nich, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów – powiedział Morawiecki.

– Wtedy PO nie tylko skuliła uszy po sobie, ale po prostu położyła się jak piesek na czterech łapkach przed Unią Europejską, przed Komisją Europejską otworzyła wrota i powiedziała: „Dawajcie rzeczywiście tutaj wszystkich nielegalnych imigrantów”. Mamy na to znaleziony dowód. I pierwszy raz tutaj wspominam o tym, bo sam się o tym dowiedziałem dosłownie przed paroma dniami – zaznaczył premier.

We wrześniu 2015 r. resort administracji wysłał do wojewodów pismo ws. możliwości ewentualnego zakwaterowania uchodźców oraz weryfikacji miejsc, do których mogliby trafić – taką informację przedstawił 8 października 2015 r. w Sejmie minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki.

Na wniosek klubu ZP Halicki przedstawił informację w sprawie przyjęcia przez Polskę uchodźców z Syrii i Erytrei.





– Jedyne pismo do wojewodów wysłaliśmy 15 września w sprawie weryfikacji miejsc i możliwości ewentualnego zakwaterowania uchodźców. Nie mówimy o żadnych mieszkaniach, mówimy o dużych ośrodkach – powiedział Halicki.