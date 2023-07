Rosja zamyka polski konsulat w Smoleńsku

Rosyjski rząd poinformował w piątek o zamknięciu polskiego konsulatu w Smoleńsku – donoszą związane z reżimem Władimira Putina agencje prasowe. Kreml tłumaczy podjęcie takich kroków „antyrosyjskimi działaniami” Polski. – Jeśli Rosja zdecyduje się zamknąć konsulat w Smoleńsku, odpowiemy tym samym – zapewnił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Jako jeden z powodów reżim Putina wskazuje przejęcie przez Polskę budynku szkoły średniej przy ambasadzie Rosji, który mieścił się przy ul. Kieleckiej 45 w Warszawie.





Premier zapowiada „symetryczną” odpowiedź Polski





Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że jeśli Rosja posunie się do likwidacji polskich placówek w swoim kraju, rząd nie pozostanie bierny.





– Co chwilę trafiają do nas informacje o agresywnych działaniach dyplomacji rosyjskiej, o różnego rodzaju prowokacjach. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dyplomatami pracującymi w Rosji po to, żeby pomagać Polakom, którzy tam mieszkają lub się tam udają. Jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki, będziemy odpowiadali symetrycznie również po naszej stronie – zaznaczył szef polskiego rządu.

Punkt konsularny w Smoleńsku powstał po katastrofie lotniczej z 2010 roku. Zajmował się głównie opieką nad polskimi miejscami pamięci, w tym Polskim Cmentarzem Wojennym w Katyniu oraz udzielaniem wsparcia konsularnego przybywającym do Smoleńska i Katynia polskim pielgrzymom.





Obecnie na terenie Rosji funkcjonuje ambasada Polski w Moskwie oraz działający przy niej oddział konsularny oraz Konsulaty Generalne w Irkucku, Petersburgu i Kaliningradzie.





