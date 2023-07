Kandydat na prezydenta USA: Chcę, by Ukraina miała wszelką broń, jakiej potrzebuje

Chcę, aby Ukraina otrzymała wszelką broń, jakiej ten kraj potrzebuje, aby wygrać w wojnie z Rosją – oświadczył kandydat na prezydenta USA, były gubernator stanu New Jersey, Chris Christie, w wywiadzie dla telewizji NewsNation.

Zapytany, czy rozszerzyłby zaangażowanie USA w pomoc Ukrainie, gdyby wygrał w wyborach prezydenckich w 2024 r. Christie stwierdził, że zwiększyłby je, bo „administracja (Joego) Bidena daje Ukraińcom tylko tyle broni, aby nie przegrali”.





– A to jest wojna zastępcza, nie tylko przeciwko Rosji... ale jak wiecie, to wojna zastępcza przeciwko Chinom. Chiny finansują tę rosyjską wojnę poprzez zakup rosyjskiego gazu. Koordynują to z Iranem, przekazując niosącą śmierć broń rosyjskiej armii. I obserwują, co zamierzamy zrobić – powiedział w czwartkowym wywiadzie.





Christie, który jest związany z Partią Republikańską, uznał także, że lepiej jest „wydać pieniądze teraz, aby ukraińscy żołnierze walczyli w naszej wojnie”, zamiast „wydać o wiele więcej pieniędzy i przelewać amerykańską krew w walce o Tajwan”.





W jego opinii silne amerykańskie wsparcie dla Ukrainy oznaczałoby wysłanie „jasnego sygnału Iranowi i Chinom, że Stany Zjednoczone będą zawsze pomagać swoim przyjaciołom.