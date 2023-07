Premier Morawiecki ostro o szefie PO: Tusk równa się Niemcy

Gdyby Platforma Obywatelska wróciła do władzy, to byłaby – jak sam przyznał to wiceprzewodniczący klubu KO – lojalna wobec decyzji Unii Europejskiej. To znaczy, że byliby lojalni wobec decyzji ws. Turowa, relokacji nielegalnych imigrantów – powiedział premier Mateusz Morawiecki w a Polskim Radiu. Krytykował też Donalda Tuska, który „równa się Niemcy”. – W całym politycznym życiu zrobił więcej dobrego dla Niemiec niż dla Polski – stwierdził.

Premier w Programie Trzecim Polskiego Radia był pytany o politykę migracyjną Unii Europejskiej i tzw. pakt migracyjny, który oznaczać ma albo relokacje nielegalnych migrantów, albo kary pieniężne.

Szef rządu przyznał, że w 2015 r. byliśmy dokładnie w tym samym miejscu.





– Wówczas UE zabrnęła w ślepą uliczkę, kosztowało to dwa lata ciężkiej walki, aż w 2018 r. na Radzie Europejskiej przeforsowałem wspólnie z Węgrami i Czechami bardzo zdecydowany zakaz przymusowej relokacji migrantów i oparcie się wyłącznie o zasadę dobrowolności – podkreślił.

Platforma „lojalna" wobec decyzji Brukseli





Morawiecki stwierdził, że dzisiaj z ubolewaniem patrzy na to, jak UE brnie w swoje niedawne błędy: „widzimy płonące ulice, zdemolowane szkoły, szpitale, gigantyczne problemy z nielegalną migracją w krajach zachodnich”.

Obiecał przy tym, że jeśli będzie rządzić PiS, „nie dopuścimy do tego”.





– Ale gdyby nie daj Boże wrócili do władzy (politycy PO – przyp. red.) to byliby lojalni wobec UE – stwierdził nawiązując do wypowiedzi posła KO Pawła Poncyljusza, który zapewniał, że „Platforma na pewno jest lojalna wobec tych decyzji, które podejmowane są w instytucjach europejskich”.

– To znaczy, że byliby lojalnie wobec decyzji ws. Turowa, wobec rozdziału nielegalnych imigrantów – ocenił Morawiecki.

Podczas wywiadu premier poinformował, że dotarło do niego pismo, które skierował we wrześniu 2015 r. minister administracji i cyfryzacji do wszystkich wojewodów.





Morawiecki: PO położyła się przed KE jak piesek, mamy dowód





– Mimo tego, że wiedział, iż grozi to ogromną przemocą, jednak wzywał ich i domagał się od nich, by tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów. Wtedy PO położyła się jak piesek na czterech łapkach przed KE, otworzyła wrota i powiedziała: „dawajcie wszystkich nielegalnych imigrantów”. Mamy na to znaleziony dowód – podkreślił.

Premier skomentował też wypowiedzi Tuska dot. migrantów. – Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Tusk w 2019 r. był przepytywany i to chyba w jego Tusk Vision Network, stacji podporządkowanej jemu, wprost powiedział, że nie żałuje, że nie wprowadził 500 Plus, bo teraz nie kandyduje i może mówić prawdę – powiedział.





– W odniesieniu do nielegalnej imigracji, Tusk groził Polsce konsekwencjami wykonując polecenia Berlina i Brukseli. Tusk co do joty wypełniał to, co Merkel i Bruksela nakazywały. Tusk równa się Niemcy. Tusk w całym swoim politycznym życiu zrobił więcej dobrego dla Niemiec niż dla Polski. Wystrzegajmy się takich farbowanych politycznych lisów – mówił.