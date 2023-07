Lider Lewicy rozwiewa wątpliwości ws. startu Romana Giertycha w pakcie senackim

Każdy walczy o ten pakt senacki tak, jak umie – mówi Włodzimierz Czarzasty, komentując zamieszanie wokół wspólnego projektu opozycji. Lider Lewicy na antenie Polsat News pytany, czy w ramach paktu wystartuje Roman Giertych, jednoznacznie zaprzecza: „Nie ma w ogóle rozmowy na temat Romana Giertycha”.

Roman Giertych pod koniec maja tego roku ogłosił, że w najbliższych wyborach będzie kandydował do Senatu RP. Były polityk, obecnie aktywny adwokat, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym przywłaszczenia 72 mln zł na szkodę giełdowej spółki Polnord.

Start Giertycha to głównie... projekcja samego Giertycha

To nie pierwsza próba wejścia Romana Giertycha na listy wyborcze opozycji. Nie udało się to przy okazji poprzednich wyborów parlamentarnych, jednak teraz nadzieje były większe, bo wiele decyzji należy do Donalda Tuska – a ten nie kryje sympatii wobec swojego prawnika (Giertych regularnie reprezentuje Tuska w sądowych sporach).

Gdy jednak założyciel Młodzieży Wszechpolskiej i były lider LPR ogłosił swój start w wyborach do Senatu, na opozycji zawrzało. Wielu politykom nie podobało się, że bez konsultacji z partiami tworzącymi pakt senacki adwokat próbuje znaleźć tam swoje miejsce.

Czarzasty: Ani Giertycha, ani Kalisza

W piątek Włodzimierz Czarzasty przeciął spekulacje na ten temat. – Nie ma w ogóle rozmowy na temat Romana Giertycha. Żadna z sił politycznych (go) nie zgłosiła – powiedział lider Lewicy w Polsat News.

Komentując medialną burzę wokół kontrowersyjnego prawnika stwierdził, że jest ona „ewidentnie wywołana i nagłaśniana przez Giertycha”. – Nikt go (Giertycha) dotychczas nie zgłosił i nie było rozmowy na ten temat, że jeśli nikt go nie zgłosi, to on sam się pojawi w którymś okręgu – dodał Czarzasty.

Pytany z kolei o start Ryszarda Kalisza do Senatu, również zapewnił, że były szef MSWiA (w rządzie Marka Belki) nie będzie startował do Senatu i „nikt go nie zgłaszał”.

