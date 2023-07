Upadek Superligi? Juventus podjął kluczową decyzję

Juventus Turyn rozpoczął procedurę wystąpienia z piłkarskiej Superligi – poinformował włoski klub. To oznacza, że w projekcie, który praktycznie upadł kilka dni po ogłoszeniu jego powstania, pozostaną tylko Real Madryt i Barcelona.

W komunikacie „Stara Dama”, której piłkarzami są Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny, poinformowała o rozpoczęciu dyskusji o zerwaniu kontraktu z hiszpańskimi zespołami, ponieważ muszą one wyrazić na to zgodę.



Superliga to inicjatywa 12 najsilniejszych klubów na Starym Kontynencie, powstała w 2021 r. Wobec stanowczego sprzeciwu różnych środowisk piłkarskich dziewięć klubów wycofało się z tego projektu niedługo później: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal Londyn, Chelsea Londyn, AC Milan, Inter Mediolan i Atletico Madryt.



Superliga miała stanowić konkurencję dla prowadzonej przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA) Ligi Mistrzów. Na starcie organizacja mogła liczyć na wsparcie banku JP Morgan w wysokości 4 mld euro, które miały zostać podzielone między 20 uczestników.