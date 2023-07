„Zdrajcy! Do Berlina!”. Wrzawa w Sejmie, w tle głosowanie w PE [WIDEO]

Europarlamentarzyści PO i Lewicy, odrzucając poprawki PiS do rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski, de facto głosowali przeciw KPO, przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy i za przyjęciem nielegalnych imigrantów – powiedział w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. W czasie przemówienia szefa rządu na sali rozległy się okrzyki „Zdrajcy!”, „Do Berlina!”. Nie jest to bowiem pierwszy przypadek, gdy głosowanie europosłów opozycji budzi tak duże kontrowersje i godzi w polską rację stanu.

Szerokim echem po raz kolejny odbija się rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski, jednoznacznie wymierzona przeciwko Polsce. Dokument uderzający w nasz kraj poparli europosłowie polskiej opozycji: Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050, a deputowani PSL wstrzymali się od głosu. Przeciwko byli jedynie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Kolejna rezolucja przeciwko Polsce

Co ciekawe, za rezolucją przeciwko Polsce głosowali europosłowie, którzy jeszcze niedawno siedzieli w areszcie w związku oskarżeniami dotyczącymi afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, znanej powszechnie jako Katargate.

Jednocześnie w rezolucji skrytykowano polski rząd za powołanie komisji ds. badania rosyjskich wpływów, upatrując w tym pomyśle nagonki, której celem rzekomo jest Donald Tusk.

W czwartek w Sejmie, w czasie dyskusji nad udzieleniem absolutorium rządowi, głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki punktuje europosłów opozycji ws. KPO i migrantów

Przypomniał, że europarlamentarzyści PiS złożyli w Parlamencie Europejskim wniosek o przyjęcie trzech poprawek do rezolucji PE atakującej Polskę. Chodziło o: uruchomienie środków z KPO, wezwanie Komisji Europejskiej, aby zakończyła prace nad kwestią przymusowej relokacji migrantów oraz uruchomienie unijnych środków na uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski.

– I co zrobili posłowie PO, Lewicy, ci, którzy dzisiaj jak hipokryci domagają się pieniędzy z KPO? Otóż wczoraj podczas głosowania nad tą rezolucją odrzucili poprawki europarlamentarzystów PiS – powiedział premier. Stwierdził, że „de facto oni głosowali przeciw KPO, de facto głosowali przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy i głosowali za przyjęciem nielegalnych imigrantów”.

Okrzyki w Sejmie





– Mój apel do was, Platformo Obywatelska: nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i Brukseli. Nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicą – mówił Morawiecki.

– Zdrajcy, zdrajcy – rozległy się okrzyki na sali sejmowej. – Do Berlina, do Berlina – skandowano z ław partii rządzącej. W odpowiedzi pojawiły się okrzyki: „Do Moskwy, do Moskwy”.

Opozycja kolejny raz przeciw. PiS już raz chciał rozliczyć przyjaciół Putina

Skąd tak duże emocje w Sejmie? Nie chodzi tylko o brak poparcia dla poprawek PiS, ale – podkreślają rządzący – de facto stanięcie w obronie rosyjskich wpływów w Polsce. Przypomina się przy tym kwestia innej rezolucji z 2022 roku, w której PiS chciał potępienia unijnych polityków skorumpowanych przez Putina.

Przypomnijmy: gdy media ujawniły, że wielu prominentnych urzędników z Niemiec, Austrii czy Francji pracuje dziś dla rosyjskich firm państwowych. Europosłowie PiS złożyli więc w Parlamencie Europejskim poprawkę ws. „potępienia byłych polityków UE skorumpowanych przez Gazprom”. Przeciwko byli m.in. Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz czy Robert Biedroń. Z kolei Radosław Sikorski czy Andrzej Halicki wstrzymali się od głosu.

