PE atakuje zmiany w Kodeksie wyborczym. Zabiegali o nie mieszkańcy mniejszych miejscowości

Zwiększenie liczby lokali wyborczych i bezpłatny transport – to główne zmiany w znowelizowanym Kodeksie wyborczym. Opozycja głosowała natomiast w PE za przyjęciem rezolucji krytykującej nowe rozwiązania, argumentując to dyskryminacją osób oddających głosy za granicą. Dziennikarze TVP3 Szczecin zapytali o zdanie wyborców.

Chodzi o nowelizację przyjętą w marcu 2023 r., zgodnie z którą władze gmin mają zapewnić bezpłatny środek transportu w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla mieszkańców, którzy mieszkają w pewnej odległości od lokali wyborczych, a na terenie samorządu nie funkcjonuje transport publiczny. Bezpłatne przewozy dotyczą też wyborców z niepełnosprawnością czy osób powyżej 60. roku życia.







Dotychczas mieszkańcy gmin takich jak Brojce (Zachodniopomorskie), by oddać głos, musieli pokonać od kilku do kilkunastu kilometrów.





– Jak dla mnie to jest dużo. Ja jestem już po 70. i ani autobusu, ani nic. Nie mam czym dojechać i był problem – mówił TVP3 Szczecin jeden z mieszkańców.





Opozycja przeciwna zmianom





Dla europarlamentarzystów, w tym deputowanych polskiej opozycji, te zmiany są nie do przyjęcia, bo dopatrzono się... rzekomej dyskryminacji głosujących za granicą. PE wezwał też do zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacji wyborów parlamentarnych w Polsce.





– Aktywne głosowanie w wielu rezolucjach przeciwko Polsce, w tym wielu naprawdę kuriozalnych, jak właśnie ta w sprawie przejrzystości wyborów w Polsce, to rzeczywiście nie mieści się w głowie. Takich przypadków nie znam, nie znam też polityków zagranicznych, którzy w ten sposób opluwaliby swoje państwa, swoje ojczyzny – zaznaczył Leszek Dobrzyński, poseł PiS.

Zgodnie z nowymi przepisami ma powstać także 6 tysięcy nowych obwodowych komisji wyborczych, zapewniając obywatelom łatwiejszy dostęp do udziału w głosowaniu. Zwiększa się także system kontroli nad przebiegiem głosowań, bo mężowie zaufania otrzymali możliwość nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych.





– Do ostatnich wyborów dojeżdżaliśmy do Brojc. Wioska Przybiernowo liczy około 350 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Na pewno lokal wyborczy tutaj w naszej wsi ułatwi nam dostęp do zagłosowania – powiedział Bartłomiej Piskrzyński, sołtys Przybiernowa.





Burmistrz Gryfina podkreśla, że każdy pomysł zwiększający frekwencję wyborczą i ułatwiający ludziom dostęp do możliwości czynnego udziału w wyborach jest dobry. – Jesteśmy przekonani, że przyniesie zwiększenie frekwencji – powiedział Mieczysław Sawaryn.