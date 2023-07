Uczniowie będą szukać polskich śladów w Europie. MEiN dofinansuje wycieczki

78 szkół otrzyma dofinansowanie na wycieczki zagraniczne w ramach nowego przedsięwzięcia „Poznaj polskie ślady w Europie”. Wysokość wsparcia wynosi od 30 tys. do 75 tys. zł – poinformowało w czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Minister Czarnek: likwidacja gimnazjów to był strzał w dziesiątkę Wyniki matur pokazują, że system 8 plus 4 jest zdecydowanie bardziej efektywny i likwidacja gimnazjów to był strzał w dziesiątkę – mówił w piątek w... zobacz więcej

Ogłaszając program „Poznaj polskie ślady w Europie”, MEiN wskazywało, że celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe przez dofinansowanie zagranicznych wycieczek, „dzięki którym uczniowi będą poznawać zabytki polskiej kultury na terenie Europy i odkrywać osiągnięcia naukowe wybitnych Polaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.





„Będzie to cenna pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie uatrakcyjni również proces nauczania, ponieważ będzie to nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym, poszukiwanie śladów historii poza terytorium Polski. Będzie to też promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej” – informował wówczas resort.

Nabór wniosków rozpoczął się 26 czerwca rano. „Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a pula 5 mln zł została wyczerpana w jeden dzień” – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki w czwartkowym komunikacie. Resort podał, że wsparcie otrzyma 78 szkół, w wysokości od 30 tys. do 75 tys. zł. Uczniowie wyjadą na wycieczki: pięciodniowe (46 szkół), czterodniowe (14 szkół) i trzydniowe (18 szkół).





Kto skorzysta z programu?





W programie „Poznaj polskie ślady w Europie” o środki na dofinansowanie wycieczek mogły ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przyspasabiające do pracy) dla młodzieży i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj. jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne.





Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele musieli wskazać miejsca, które chcą zwiedzić spośród 326 miejsc na mapie Europy (tzw. punktów edukacyjnych) wybranych przez MEiN we współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONICA. W wycieczce musi wziąć udział co najmniej 20 uczniów.





CZYTAJ TAKŻE: 800 Plus. Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie





Wycieczka musi być zorganizowana przez podmiot zewnętrzny wpisanemy do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.





W ramach programu „Poznaj polskie ślady w Europie” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki: trzydniowe – do kwoty 45 tys. zł, czterodniowe – do kwoty 60 tys. zł, pięciodniowe – do kwoty 75 tys. zł.