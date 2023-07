Sabalence zabrakło... dwóch gemów. Świątek utrzymuje pozycję liderki rankingu!

Aryna Sabalenka przegrała z Ons Jabuer 7:6(5) 4:6, 3:6 w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Oznacza to, że Iga Świątek nie straci pozycji liderki rankingu WTA, choć w pewnym momencie brakowało do tego jedynie… dwóch wygranych gemów Białorusinki.

Sabalenka jeszcze nigdy nie była numerem jeden, choć na pozycji numer dwa po raz pierwszy pojawiła się już w sierpniu 2021 roku. Od tamtej pory Białorusinka bezskutecznie naciskała na pozycję liderki rankingu – w ostatnim okresie głównie Igę Świątek.





Upragniona szansa wreszcie pojawiła się podczas tegorocznego Wimbledonu, gdy Polka niespodziewanie przegrała z Eliną Svitoliną już w ćwierćfinale. Jak się okazało – Białorusinka znów ją zmarnowała.





Półfinał dla Sabalenki rozpoczął się wprawdzie od słabszej gry i kłopotów przy swoich gemach serwisowych, jednak szybko opanowała kłopoty i finalnie wygrała pierwszą partię w tie-breaku.









Druga odsłona to dobra gra Sabalenki, która prowadziła z przełamaniem 4:2 i była o krok od zwycięstwa w meczu, a co za tym idzie – finału Wimbledonu i objęcia pozycji liderki rankingu WTA. Wtedy jednak nastąpiło nagłe załamanie jej gry, co zaowocowało zwrotem akcji i wygraną Ons Jabeur 6:4.





Decydujący set to wyrównana walka jedynie w początkowych gemach. Sabalenka z każdą piłką denerwowała się coraz bardziej i nie wróciła już na swój poziom gry. Finalnie to Tunezyjka wygrała 6:3 i to ona zagra w finale turnieju w Londynie.





Drugą półfinalistką została niespodziewanie Marketa Vondrousova. Zajmująca dopiero 42. miejsce w rankingu WTA Czeszka gładko pokonała Elinę Svitolinę 6:3, 6:3. Finał zaplanowany jest na sobotę.