Biden o wojnie na Ukrainie: Nie sądzę, by Rosja była w stanie ją przeciągać

Nie sądzę, by wojna na Ukrainie mogła trwać latami, i nie sądzę, by Rosja była w stanie ją przeciągać – powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden podczas wspólnej konferencji prasowej z fińskim prezydentem Sauli Niinisto w Helsinkach. Wyraził nadzieję, że Władimir Putin zda sobie sprawę, iż nie jest ona w interesie Rosji.

– Po pierwsze nie sądzę, żeby oni byli w stanie podtrzymywać tę wojnę w nieskończoność, jeśli chodzi o ich zasoby i zdolności.





Po drugie myślę, że ostatecznie pojawią się okoliczności, w których prezydent Putin zdecyduje, że nie jest w interesie Rosji, ekonomicznym, politycznym czy w innym, kontunuowanie tej wojny – powiedział Biden, odpowiadając na pytanie, czy Rosja będzie przedłużać wojnę, by nie dopuścić do akcesji Ukrainy do NATO.





Dodał, że spodziewa się, iż Ukraina dokona postępów na polu bitwy, co doprowadzi do dyplomatycznego rozwiązania wojny.





Biden powiedział też, że nie spodziewa się, by Putin użył broni jądrowej. Poinformował też, że poważnie podchodzi do wymiany więźniów z Rosją i prace nad uwolnieniem dziennikarza Evana Gershkovicha i innych więzionych Amerykanów są w toku.