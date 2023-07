Król zadecydował. „Jeszcze nie pora na emeryturę”

Jeden z najlepszych koszykarzy wszech czasów LeBron James ogłosił, że nie zamierza jeszcze przechodzić na emeryturę. Swoją decyzję ogłosił podczas rozdania nagród przez największą amerykańską telewizję sportową ESPN.

James mimo 38 lat na karku wciąż znajduje się w świetnej dyspozycji. W tym sezonie poprowadził swoich Los Angeles Lakers do finałów Konferencji Zachodniej, a po drodze jego zespół wyeliminował m.in. faworyzowanych Golden State Warriors.





Także w obecnym roku został najlepszym strzelcem w historii NBA.





– Nie obchodzi mnie już ile punktów zdobędę i co mogę oraz czego nie mogę zrobić na parkiecie. Najważniejsze pytanie brzmi: czy mogę wciąż dawać z siebie wszystko, czy jednak zaczynam oszukiwać kolegów z zespołu oraz kibiców – zaczął swoją przemowę James.

Jak po każdym sezonie, teraz także wróciła kwestia emerytury LeBrona, zwłaszcza w obliczu tajemniczych wypowiedzi, w których to koszykarz dawał coraz więcej sygnałów, że jest już bardzo zmęczony zawodowym sportem. Dla legendy koszykówki ważniejsza okazała się jednak możliwość… gry ze swoimi synami.





– Odpowiedziałem sobie na te pytania i wiem, że dzisiaj to nie jest moment na odejście. Wciąż kocham koszykówkę i jestem gotowy, by grać w nią na wysokim poziomie. Oczywiście wciąż liczę też na możliwość, by zagrać z jednym ze swoich synów – wyjaśnił koszykarz.