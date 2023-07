Hiszpański dziennik: Polska przykładem inwestowania w bezpieczeństwo

Hiszpańskie media podsumowały zakończony w środę w Wilnie szczyt NATO. Odnotowały „wygórowane” aspiracje Ukrainy w sprawie akcesu do tej organizacji. Wskazały też na przykład Polski, który ich zdaniem dowodzi, że nowi członkowie mogą znacząco przyczynić się do wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Hiszpania znalazła się na trzecim (1,26 proc.) od końca miejscu pod względem wydatków PKB na zbrojenia. Po niej znalazły się tylko dwa kraje – Belgia (1,13 proc.) i Luksemburg (0,72 proc.).

Polska na pierwszym miejscu

Dziennik „ABC” wskazał, że 11 z 30 krajów Sojuszu przekracza słynne 2 proc. PKB wydatków na obronność, a zaliczają się do nich: Polska, Stany Zjednoczone, Grecja Estonia, Litwa, Finlandia, Rumunia, Węgry, Łotwa, Wielka Brytania i Słowacja.

„Polska stała się krajem NATO o największych wysiłkach podejmowanych na rzecz obrony, z wydatkami sięgającymi 3,9 swego PKB, czyli więcej niż Stany Zjednoczone” – napisał „El Mundo”.

W lutym tego roku polski premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że dla jego rządu wzrost wydajności Wojska Polskiego jest „absolutnym priorytetem” – przypomniało „ABC”.

Agencja Europa Press i dziennik „El Pais” podsumowując szczyt w Wilnie, zauważają duży sceptycyzm, a nawet niezadowolenie panujące wśród ukraińskiej opinii publicznej z powodu braku zaproszenia przez Sojusz Północnoatlantycki Kijowa do struktur NATO.

Madrycka gazeta twierdzi, że choć istnieje pewien optymizm co do możliwego akcesu Ukrainy do NATO, to „jest to optymizm umiarkowany”.

„El Pais” zauważa, że nieustanne rosyjskie ataki powietrzne na ukraińskie miasta dają Kijowowi argument o „potrzebie przyspieszenia członkostwa Ukrainy w NATO”, a tym samym zakończenia wojny.

Hiszpański dziennik wskazał też, że sojusznicy zobowiązali się „nie tylko do dalszego dostarczania broni, ale także technologii do jej produkcji, wymiany informacji wywiadowczych oraz do uruchomienia większej liczby misji szkoleniowych”.