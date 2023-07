Posłanka KO przyznaje: Nie wierzyliśmy, że Rosja napadnie na Ukrainę

Nikt z nas nie sądził do ostatniej chwili, że Rosja napadnie na Ukrainę – wyznała posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło. Przed imperialną polityką Rosji ostrzegali już w 2008 r. Lech i Jarosław Kaczyńscy, na co kpinami reagowali przedstawiciele rządu Donalda Tuska.

Marta Wcisło w Polskim Radiu 24 mówiła o rosyjskiej inwazji na Ukrainę w kontekście szczytu NATO, który odbył się w Wilnie. Jak stwierdziła, Rosja ma broń nuklearną, Władimir Putin „jest zdesperowany, przegrywa tą wojnę, więc warunki i okoliczności są inne”.

Prowadzący rozmowę dziennikarz zwrócił jej uwagę, że Rosja przygotowywała się do tego ataku od wielu lat; ocenił, że pierwsze ostrzeżenie ze strony rosyjskiej o ataku mogło paść już w 2008 r., kiedy były sygnały z Kremla, by nie przyjmować Ukrainy i Gruzji do NATO. Kolejnym ostrzeżeniem był rok 2014 i początek okupacji Krymu.

Wcisło o inwazji Rosji: Nie spodziewaliśmy się tego





Wcisło stwierdziła, że każdy kraj przystępując do określonych sojuszy „musi przejść pewną drogę”.





– Wiemy, że ta droga, jeśli chodzi o kwestie związane z transparentnością funkcjonowania tej sfery społecznej, biznesowej, ekonomicznej gospodarczej na Ukrainie, nie były takie, aby mogła spełnić pewne przesłanki do przystąpienia do paktu. Po drugie, nikt z nas nie sądził do ostatniej chwili, że Rosja napadnie na Ukrainę w taki sposób czy w jakikolwiek inny – oświadczyła.

Przed imperialną polityką Rosji już w 2008 r. ostrzegał prezydent Lech Kaczyński, jednak wielu polityków zlekceważyło wówczas zagrożenie.

Wraz z przywódcami Ukrainy i krajów bałtyckich Kaczyński w Gruzji w 2008 roku alarmował świat, że dziś celem rosyjskiej agresji jest Gruzja, ale „jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a potem być może mój kraj”. Podkreślał, że nie ma jego zgody na podległość w stosunkach wobec Rosji. Wskazywał, że „nie ma polityki wschodniej, a polski sektor paliwowy należy do Rosji”. – Wyjazdy do Moskwy, gdzie stuka się obcasami, niczego dobrego tutaj nie przynoszą – zaznaczył.

Lech i Jarosław Kaczyńscy ostrzegali przez Rosją





W tamtym czasie przed Rosją ostrzegał również prezes PiS Jarosław Kaczyński, a część polityków twierdziła, że jego słowa są niezgodne z racją stanu rządu Donalda Tuska.

Szef PiS rozpowszechniał wówczas w Europie list informujący, że „neoimperialna polityka zagraniczna Rosji” nie budzi wystarczająco ostrych reakcji Europy, a liderzy państw zbyt pochopnie zacieśniają współpracę z Kremlem.

„Neoimperialna polityka zagraniczna Moskwy nie budzi kontrreakcji ze strony największych politycznych rozgrywających w Europie i Ameryce. Zacieśnianie bilateralnej współpracy największych państw europejskich z Rosją, podyktowane względami ekonomicznymi, niesie ze sobą poważne konsekwencje polityczne i zmniejsza znaczenie Unii Europejskiej” – pisał.