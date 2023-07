Elementy legendarnego Astona Martina DB5 Sports trafią na aukcję. Można z nich złożyć cały samochód

Na aukcję trafią w piątek elementy legendarnego Astona Martina DB5 Sports z 1964 r. Można z nich złożyć cały samochód. Na szczęście części są ponumerowane, co powinno pomóc nabywcy z złożeniu ulubionego modelu „wczesnego” Jamesa Bonda. Prócz cierpliwości przyszły nabywca powinien mieć także nieźle wypchany portfel.

Samochód został całkowicie zdemontowany w latach 70. ubiegłego wieku, a jego starannie opisane komponenty trafiły do pudeł. Zapobiegliwość się opłaciła, bo wartość „kompletu” została teraz oszacowana przez rzeczoznawców aukcji Bonhams na 220-300 tys. funtów (czyli maksymalnie ok. 1,55 mln zł).

Drogo, jak za samochód do samodzielnego złożenia. Jednak w opisie aukcji można przeczytać, że takim właśnie modelem jeździł agent 007 w pięciu wczesnych filmach, począwszy od „Goldfingera”.





Choć ten egzemplarz nie miał tyle szczęścia, by trafić do filmu (a może nieszczęścia, zważywszy na to, jak Bond traktuje samochody), również może poszczycić się niebanalną historią. Początkowo dysponował nim dział sprzedaży marki Aston Martin.





W końcu sprzedany został niejakiemu panu Clarke'owi z Forth Quarry Co Ltd w szkockim Stirling. Na kopii formularza gwarancyjnego widnieje jeszcze tylko jeden właściciel: niejaki pan Wilson, również ze Stirling.

W 1976 r. trafił do Niemiec. Kolejny właściciel, pan Jürgen Füßl, jeździł nim sporadycznie i nigdy go nie przerejestrował (oryginalna rejestracja samochodu to „GHX 6B”).





Zlecił przemalowanie samochodu, jednak rezultat go nie zadowolił i ostatecznie zdecydował się na całkowitą renowację auta. Firma, która się tego podjęła, w trakcie prac, ogłosiła upadłość.





Füßl odebrał więc swojego DB5 w „kawałkach”, które „zmagazynował”. Po jego śmierci wdowa postanowiła przerzedzić kolekcję samochodów. W ten sposób zdemontowany DB trafił do kolejnego niemieckiego właściciela – tego, który właśnie wystawił go na brytyjskiej aukcji.

Licytacja odbędzie się 14 lipca w ramach imprezy Goodwood Festival of Speed (Festiwalu Prędkości w Goodwood).