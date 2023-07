Siły rosyjskie używają starych pojazdów opancerzonych jako ładunków wybuchowych

W czerwcu pojawiło się kilka doniesień o wykorzystywaniu przez siły rosyjskie przestarzałych pojazdów opancerzonych wypełnionych kilkoma tonami materiałów wybuchowych jako improwizowanych ładunków wybuchowych – przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak dodał brytyjski resort, załoga prawdopodobnie wyskakuje z takiego pojazdu po ustawieniu go na kursie.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że większość tych przypadków odnotowano w okolicach Marjinki niedaleko Doniecka. Rozpoczęły się one kilka dni po tym, gdy obszar ten wzmocniły jednostki czeczeńskie i zrobiło się realne, że to one zaczęły stosować tę taktykę.





Czeczeńscy bojownicy mają długą, sięgającą wojen z lat 90. XX wieku tradycję używania improwizowanych ładunków wybuchowych.





Podobne doniesienia, również dotyczące czeczeńskich oddziałów walczących na Ukrainie, pojawiły się w styczniu tego roku.

Pojazdy opancerzone wykorzystywane jako ładunki wybuchowe





Wyjaśniono, że większość wypełnionych ładunkami pojazdów opancerzonych, z których załogi prawdopodobnie wyskoczyły po ustawieniu ich na kursie, prawie na pewno eksplodowała, zanim dotarła do celu, wskutek albo min przeciwpancernych, albo bezpośredniego ostrzału, co stawia pytania o skuteczność tej taktyki.

Brytyjski resort wskazał jednak, że niezwykle duże eksplozje, które powodują te pojazdy, mogą mieć psychologiczny wpływ na siły obronne.