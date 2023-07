Coraz więcej Polaków jeździ na wakacje. Tusk pomylił się w szacunkach?

Mniej niż połowa rodzin zdecyduje się z powodów finansowych na jakąkolwiek formę wyjazdowych wakacji – oświadczył Donald Tusk. Czy lider Platformy Obywatelskiej, który nie tak dawno alarmował o chlebie za 30 zł i o tym, że zabraknie węgla i cementu, znowu pomylił się w szacunkach? Z raportu ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika bowiem, że na wakacje planuje wyjechać ok. 60 proc. Polaków.

Donald Tusk przed kilkoma dniami wystąpił na wiecu Nowoczesnej. – Wiemy ze statystyk, że mniej niż połowa rodzin zdecyduje się na jakąkolwiek formę wyjazdowych wakacji – oznajmił polityk.

Lider PO nie zdradził, na jakie i czyje wyliczenia się powołuje. Z danych przedstawionych niedawno przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że na wakacje planuje wyjechać ok. 60 proc. Polaków.

W 2023 r., w zależności od źródła badań, na wakacje trwające co najmniej dwa dni zamierza wyjechać od 55 proc. do 65 proc. badanych Polaków. Planów wyjazdowych nie ma od 14 proc. do 28 proc. Polaków.

Ilu Polaków zamierza pojechać na wakacje?





Podobnie jak w poprzednich latach, większość z nas planuje urlop w kraju – deklaruje tak od 54 proc. (CBOS) do 64 proc. – wskazał Instytut, powołując się na Polską Organizację Turystyczną. Wśród osób wypoczywających w kraju od lat najbardziej obleganym kierunkiem jest Bałtyk (27-37 proc.), nieco mniej osób decyduje się na urlop w górach (15-22 proc.) i na Mazurach (8-19 proc.).





Osoby wyjeżdżające na zagraniczne wakacje najczęściej planują wypoczynek w Chorwacji (18 proc.), Grecji (14 proc.), Hiszpanii (12 proc.), we Włoszech (11 proc.) i w Turcji (9 proc.).

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2015 r. na wakacje mogło sobie pozwolić 54 proc. Polaków, w 2022 r. było to 59,1 proc.

W 2010 r., za rządów koalicji PO-PSL, Eurostat informując o biedzie w Unii Europejskiej informował, że 63 proc. Polaków nie było stać na choćby tydzień urlopu poza miejscem zamieszkania.