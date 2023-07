PE przyjął stanowisko ws. odbudowy zasobów przyrodniczych. „Odpowiada za to Trzecia Droga”

Parlament Europejski przyjął stanowisko do negocjacji z krajami UE ws. odbudowy zasobów przyrodniczych. Zakłada ono, że UE ma wdrożyć rekultywację co najmniej 20 proc. jej obszarów lądowych i morskich do 2030 r. Stanowisko to skrytykował na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz. „Przecież wasza eurodeputowana z Trzeciej Drogi za tym głosowała. A dokument przeszedł minimalną większością, więc ponosicie pełną odpowiedzialność”, odpowiedział mu europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki.

Parlament Europejski przyjął w środę stanowisko w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych UE 336 głosami za, przy 300 przeciw i 13 wstrzymujących się. Nie udało się europosłom, w tym polskim, doprowadzić do odrzucenia propozycji Komisji Europejskiej.

„Przegłosowanie przez PE »Nature Restoration Law« zakładające zmniejszenie gruntów rolnych o 10 proc to uderzenie w bezpieczeństwo żywnościowe Europy. Efektem będzie upadek tysięcy gospodarstw, podwyżka cen żywności i uzależnienie od importu. Te fatalne zmiany trzeba pilnie odwrócić!” – alarmował na Twitterze Kosiniak-Kamysz.

Do jego wpisu odniósł się europoseł Jaki. „Przecież wasza eurodeputowana z Trzeciej Drogi za tym głosowała. A dokument przeszedł minimalną większością, więc ponosicie za to pełną odpowiedzialność” – zaznaczył.

„Tak samo głosowała za zakazem dla samochodów spalinowych, przymusową relokacją” – dodał Jaki.

Kto głosował za projektem KE?





Przeciw tym propozycjom głosowali europosłowie PO (z wyjątkiem Janiny Ochojskiej) PSL-u i Zjednoczonej Prawicy. Poparli nowe prawo wszyscy Polacy z grupy socjalistów, liberałów i Zielonych.





Regulacje o odbudowie zasobów przyrodniczych to jeden z filarów Zielonego Ładu. Dla zwolenników nowych przepisów to niezbędne, by zatrzymać degradację ekosystemów i nie stracić różnorodności biologicznej. Przeciwnicy argumentują, że przepisy doprowadzą do ograniczenia produkcji żywności i podwyżki cen, uderzą w rolników i leśników.





Za opracowanie rozporządzenia był odpowiedzialny wiceszef KE Frans Timmermans. Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego przedstawiła do głosowania plenarnego wniosek o odrzucenie propozycji legislacyjnej w całości. Wcześniej to samo rekomendowały Komisja Rolnictwa i Rybołówstwa.





Które kraje były przeciw?





Wśród państw członkowskich nie było jednomyślności. Przeciwko były Polska, Finlandia, Szwecja i Włochy. Wstrzymały się Austria, Belgia i Holandia. Polska podkreślała przede wszystkim, że niemożliwe jest zrealizowanie założonych w projekcie ambitnych celów w tak krótkim czasie.







Projekt został przyjęty; regulacje teraz będą negocjowane przez przedstawicieli Europarlamentu i unijnych krajów. Od wyniku tych rokowań zależy ostateczny kształt przepisów.

Według Polski szczególne obawy budzi kwestia przywracania do stanu naturalnego osuszonych torfowisk. W Polsce zdecydowana większości tych terenów to trwałe użytki zielone, własność rolników służąca celom produkcyjnym.





Ponowne ich nawodnienie będzie oznaczać ograniczenie możliwości rolniczego wykorzystania tych terenów i zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Projekt KE ws. odbudowy zasobów przyrodniczych

W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia KE będzie musiała ocenić wszelkie rozbieżności między potrzebami finansowymi w zakresie odbudowy przyrody a dostępnym finansowaniem UE oraz przeanalizować rozwiązania mające na celu wypełnienie takiej luki, w szczególności za pomocą specjalnego instrumentu UE.

Europarlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą UE w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

22 czerwca 2022 r. KE zaproponowała rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, aby przyczynić się do długoterminowej odbudowy zniszczonej przyrody na obszarach lądowych i morskich UE oraz do osiągnięcia celów unijnych w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej. Według KE nowe prawo przyniosłoby znaczące korzyści gospodarcze, ponieważ każde zainwestowane euro przyniosłoby co najmniej 8 euro korzyści.