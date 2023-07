Dolar poniżej 4 zł. Co się dzieje z amerykańską walutą?

Kurs dolara wobec złotego po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy zszedł poniżej czterech złotych. Ile trzeba zapłacić za amerykańską walutę i co to oznacza dla rynku?

Notowania z rynku walut przynoszą informację o poważnej deprecjacji wartości amerykańskiego dolara w stosunku do najważniejszych walut. W stosunku do dolara umacnia się także polski złoty. Za amerykańską walutę trzeba teraz zapłacić 3,99 zł; w czwartek rano dolar kosztował grosz mniej.

Ile kosztuje dolar?





Dolar najwyższą wartość względem złotego osiągnął w perspektywie średnioterminowej 10 października 2022 r. Rynek wycenił go wówczas na 5 zł. Od tamtej pory stracił więc wobec waluty NBP 101 groszy.

Jak podkreśla ekspert walutowy ekonomista Andrzej Stefaniak, presja na rzecz wzrostu kursu złotego względem dolara jest permanentna i wynika z następujących czynników: globalnej presji przeciwko amerykańskiej walucie, z bardzo dużej nadwyżki na rachunku bieżącym w Polsce, atrakcyjnym perspektywom inwestycyjnym w polskiej gospodarce i zaufaniu do polityki gospodarczej rządu.

– Inwestorzy zagraniczni uważają, że premia za ryzyko dla Polski znacząco się zwęża, co jest rynkowym sygnałem rosnącej atrakcyjności Polski jako miejsca do inwestycji – mówi Stefaniak.

Dolar osłabia się także w stosunku do waluty strefy euro (EUR). Obecnie wyceniony jest na 90 eurocentów. Tym samym tylko od początku lipca stracił do euro dwa eurocenty. A licząc od początku aktualnego trendu spadkowego na parze tych walut, dolar stracił od 27 września do euro 14 eurocentów.

Amerykańska waluta traciła jednak nie tylko do euro i złotego. W czwartek rano odnotowany kurs dolara jest rekordowo niski także w stosunku do szwajcarskiego franka (CHF). Aby kupić jednego dolara, wystarczy 87 centymów. Tymczasem jeszcze 1 listopada 2022 r. kurs obu walut przedstawiał się 1:1.

Dziś rano dolar traci też rekordowo dużo do brytyjskiego funta szterlinga (GBP). Rynek wycenia jednego dolara na 77 pensów. Tymczasem 27 września 2022 r., kosztował on 93 pensy. Od tamtej pory waluta Amerykanów znajduje się w trendzie spadkowym również względem brytyjskiego funta, pomijając okres lutego 2023 r. kiedy chwilowo dolar odzyskał lepszą wycenę.