Szef kijowskiego centrum badań: NATO nie jest jednomyślne w sprawie Ukrainy

NATO nie jest jednomyślne w sprawie Ukrainy; nie wszyscy członkowie Sojuszu uważają, że Rosji można i należy przeciwdziałać – powiedział szef Centrum Badań Wojskowych i Prawnych w Kijowie Ołeksandr Musijenko w komentarzu do szczytu NATO w Wilnie.

– Wydaje mi się, że nie wszyscy członkowie NATO są solidarni i jednomyślni, że Rosji można i należy przeciwdziałać. Rosja przecież nie jest tak straszna, jak niektórzy chcieliby to widzieć; twierdzą, że może należy zostawić jakieś opcje na przyszłość, żeby kiedyś i o czymś dogadywać się z Rosją – wskazał.

Musijenko ocenił, że decyzje członków Sojuszu, którzy wbrew oczekiwaniom Ukrainy nie określili konkretnej perspektywy zbliżenia Kijowa do NATO, są porażką.

– Zgadzam się ze stanowiskiem polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że wyniki szczytu NATO dla Ukrainy są niedostateczne – powiedział.

– Sądzę, że Ukraina i naród ukraiński, który prowadzi dziś walkę z rosyjską agresją, stając w obronie tych cywilizacyjnych zasad, które są wspólne dla wszystkich członków NATO, otóż ten naród ukraiński zasłużył swoją walką na to, by usłyszeć konkrety co do zaproszenia Ukrainy do Sojuszu – podkreślił.

Jego zdaniem deklaracja NATO o rezygnacji z realizacji przez Ukrainę Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO (ang. MAP) „jest podmianą pojęć”.

– Usłyszeliśmy od NATO słowa o rezygnacji z obowiązku realizacji MAP, ale powołuje się Radę Ukraina-NATO i będą roczne programy do wypełnienia przez Ukrainę, co oznacza wymianę pojęć – Ukraina de facto będzie wykonywała MAP – podkreślił.

Musijenko uważa, że ustalenia szczytu NATO w Wilnie są porażką Sojuszu. – To porażka NATO, bo to zachęta dla Putina, by działał dalej. Nie można zagwarantować bezpieczeństwa w Europie bez gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i bez powstrzymywania Rosji – stwierdził.