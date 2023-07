Tom Cruise poradził koleżance z planu, jak reagować na plotki o romansie... z nim samym

Gwiazda siódmej części filmu „Mission Impossible” Hayley Atwell poczuła się dotknięta plotkami na temat jej rzekomego romansu z Tomem Cruisem. Choć rozumie, że nie ma kontroli na tym, o czym rozpisuje się prasa brukowa, przyznała, że spekulacje na temat jej życia osobistego są podłe i wkurzające. Mogła jednak liczyć na wsparcie i dobrą radę kolegi z planu.

Brad Pitt poprowadzi bolid na torze Silverstone Tor Silverstone w weekend będzie nie tylko areną zmagań kierowców Formuły 1 w kolejnej rundzie mistrzostw świata, ale też zostanie wykorzystany... zobacz więcej

Tom Cruise jest przyzwyczajony do tego, że jego życie uczuciowe jest nieustannie na celowniku prasy brukowej. Jednak nie wszystkim kobietom, które są romantycznie kojarzone z aktorem podobają się te plotki. Niedawno stanowisko w tej sprawie zajęła filmowa koleżanka aktora

Prywatnie Hayley Atwell jest związana z producentem muzycznym Nedem Wolfgangiem Kellym, zatem z dużą dozą niezadowolenia gwiazda dowiadywała się z prasy brukowej o jej romansie z kolegą z planu.





„Tabloidowe dziennikarstwo to machina, nad którą nie mam kontroli. Choć zupełnie mnie nie zaskakuje, jest bardzo rozczarowujące” – przyznała w rozmowie z „Telegraph”.

W wywiadzie dla „Independent” aktorka jeszcze dobitniej wyraziła swoje zdanie na temat plotek na temat jej życia osobistego.





„To podłe i brudne. Dlaczego zakłada się lub projektuje się na mnie rzeczy dotyczące moich relacji z kolegą z pracy i szefem?” – podkreśliła swoje oburzenie retorycznym pytaniem.

Na szczęście Atwell mogła w tej sytuacji liczyć na wsparcie kolegi z planu. Przyznała, że widząc, jak aktor radzi sobie ze sławą, którą, jak sama określiła „nosi niczym luźną szatę,” poprosiła go o radę w rzeczonej sprawie. I nie zawiodła się.

„Kiedy zwróciłam się do Toma w tej sprawie, powiedział jedynie: dokładnie wiesz, kim jesteś i tylko to ma znaczenie. Jeśli żyjesz w zgodzie ze sobą, wiesz, jaki jest twój system wartości, nie ma znaczenia to, co ludzie o tobie myślą” – wyjawiła aktorka.