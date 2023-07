Winobranie dla turystów. Włochy regulują zasady pracy

Winobranie jako atrakcja turystyczna we Włoszech zostało uregulowane protokołem ustaleń podpisanym przez krajowy Inspektorat Pracy i włoskie stowarzyszenie producentów wina Città del Vino (miasto wina). Winobranie z udziałem turystów musi więc przebiegać w warunkach bezpieczeństwa i z poszanowaniem precyzyjnych zasad; ma to być aktywność niezarobkowa, rekreacyjna i trwająca tylko kilka godzin.

Udział w winobraniu w Toskanii bądź w innych włoskich regionach to jedno z zajęć, które przyciąga turystów. Wielu jest gotowych zapłacić niemałe sumy, by popracować w winnicy.

„Uregulowanie turystycznego winobrania oznacza danie ważnego impulsu dla enoturystyki, która we Włoszech przynosi obroty w wysokości 2,5 mld euro” – podkreślił prezes Città del Vino Angelo Radica.





Jak dodał, „winnice będą teraz mieć pełny spokój”, by bezpiecznie zapewniać turystom atrakcje winiarskie, „bez narażania się na nieprzyjemne nieporozumienia z władzami odpowiedzialnymi za kontrolę pracy”.

Bezpieczeństwo dla uczestników winobrania

W podpisanym dokumencie zaznaczono, że winobranie dla turystów musi przebiegać tak, by zagwarantowano bezpieczeństwo jego uczestnikom. Jest to szczególnie ważne dlatego, że zajmują się tym zazwyczaj zupełni amatorzy, często po raz pierwszy wchodzący do winnicy.

Czytaj także: Spór o wino. Unia Europejska szykuje rozwiązanie

W porozumieniu w części dotyczącej przepisów BHP zapisano, że zbieracze winogron muszą mieć odpowiednie narzędzia, odzież i obuwie. Nie mogą używać maszyn rolniczych ani brać udziału w ładowaniu i rozładunku skrzynek.

Włoska agencja informacyjna ANSA wskazała, że nad przestrzeganiem zasad w kwestii bezpieczeństwa będzie czuwać personel firmy odpowiednio i specjalistycznie przeszkolony; będą to osoby wyznaczone do kontaktów z firmą bądź wykwalifikowani opiekunowie. Osoby referencyjne i turyści będą musieli nosić identyfikator lub bransoletkę z odpowiednim napisem „nauczyciel” i „turystyczny zbieracz winogron”.





Praca czy atrakcja turystyczna?

Zajęcie to nie może być uznawane za stosunek pracy, lecz jest to „aktywność niewynagradzana finansowo, trwa krótko, jest okazjonalna, ograniczona do specjalnie przeznaczonej do tego przestrzeni, ma charakter kulturowy i rekreacyjny”.

Zobacz także: Wyścig na młode wino. Włosi wypuścili 6 milionów butelek

W praktyce, wyjaśnili sygnatariusze porozumienia, zbierać winorośl można tylko przez kilka godzin przed południem lub popołudniu i nie więcej niż dwa razy w tygodniu w tym samym gospodarstwie.

#wieszwiecej Polub nas

Jak zaznaczono, najlepiej, aby ta forma rekreacji była powiązana z pobytem w lokalnych strukturach noclegowych, wizytą w piwnicach producentów i degustacją wina w ramach pełnej oferty turystycznej.