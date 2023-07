Korea Płn. chce rozbudowywać swój potencjał nuklearny

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zapowiedział dalszą rozbudowę bojowego potencjału nuklearnego jego kraju i intensyfikację testów – poinformowały w czwartek północnokoreąnskie media. Kim nadzorował w środę drugi test nowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) zdolnej do zaatakowania kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

– Obecna niestabilna sytuacja, w której bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego jest w każdym momencie poważnie zagrożone przez wrogie siły, wymaga zintensyfikowania wysiłków wzmacniających nuklearny potencjał odstraszający – powiedział Kim w relacji agencji KCNA.





Zdaniem Associated Press jest to odpowiedź na ostanie działania amerykańskie zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa Korei Południowej.





Reżim Kim Dzong Una przyznał się do „poważnej porażki”





KCNA przytoczyła wypowiedź Kima po potwierdzeniu przeprowadzenia w środę pomyślnej próby z międzykontynentalnym pociskiem Hwasong-18. Próba została wcześniej wykryta przez Japonię i Koreę Południową.

Hwasong-18 według AP to pocisk ICBM z silnikiem na paliwo stałe, co czyni go trudniejszym do wykrycia niż pociski na paliwo ciekłe. Jest teraz w fazie prac rozwojowych.





Pierwszy test nowego pocisku odbył się w kwietniu. Kim nazwał go wówczas najpotężniejszą bronią w jego nuklearnym arsenale.