Atak chińskich hakerów na skrzynki mailowe agend rządu USA

Chińscy hakerzy powiązani z władzami włamali się od maja do skrzynek pocztowych 25 agend rządu USA, w tym co najmniej dwóch departamentów (ministerstw) federalnych – poinformował Microsoft, a potwierdzili to przedstawiciele rządu USA.

Departament Stanu i Departament Handlu potwierdziły, że są wśród zaatakowanych agend federalnych.





Według dziennika „Washington Post” chińscy hakerzy włamali się m. in. do skrzynki szefowej resortu handlu Giny Raimondo i do skrzynek kilku osobistości Departamentu Stanu wysokiej rangi.





Doradca prezydenta Joego Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapewnił w wywiadzie dla telewizji ABC, że ataki wykryto „stosunkowo szybko” i podjęto działania zapobiegające kolejnym.





Zabezpieczenia chmury Micrsoftu





Luka, która umożliwiła atak, najprawdopodobniej znajdowała się w zabezpieczeniach chmury Microsoftu – poinformował „New York Times”.





Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adam Hodge powiedział, że włamanie do zabezpieczeń chmury Microsoftu objęło „systemy jawne”. Zapewnił, że od dostawców zamówień publicznych dla rządu USA wymaga się spełnienia „wysokich kryteriów bezpieczeństwa”.

Agencja Reutera zwróciła się z prośbą o komentarz do ambasady Chin. Ta nie odpowiedziała. Pekin rutynowo zaprzecza oskarżeniom o wsparciu państwa dla ataków hakerskich.





Jak podkreślił dziennik „New York Times” Chiny prowadzą jedną z najbardziej agresywnych – i najskuteczniejszych – operacji hakerskich na świecie.