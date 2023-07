Szokujący pojedynek w MMA. Zbigniew Bartman powalczy z… Tomaszem Hajtą

Kolejny sensacyjny uczestnik gali organizowanej przez nową federację Clout MMA. Rywalem siatkarza Zbigniewa Bartmana ma być były reprezentant Polski, a obecnie ekspert telewizyjny Tomasz Hajto.

Coraz więcej byłych sportowców szuka okazji do spróbowania się w formule MMA, a przy okazji zarobienia dużych pieniędzy. 22 lipca w oktagonie wystąpi Piotr Świerczewski, zaś przed tygodniem zakończenie siatkarskiej kariery i podpisanie kontraktu z Clout MMA ogłosił Zbigniew Bartman.





Włodarze nowej freakfightowej federacji mieli jednak jeszcze jednego asa w rękawie – we wtorek wieczorem ogłosili, że przeciwnikiem Bartmana będzie… Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej piłce i wielu widzów z pewnością zakupi dostęp tylko po to, by obejrzeć jego porażkę.





Pojedynek ten odbędzie się już 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Przypomnijmy, że właścicielem federacji jest Sławomir Peszko, zaś podczas gali zobaczymy m.in. pojedynek pomiędzy Andrzejem Fonfarą i Marcinem Najmanem.