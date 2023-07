„Decyzja PE zniszczy rolnictwo i przemysł w Polsce i większości krajów UE”

Europosłanka Beata Szydło przestrzega przed błędami popełnionymi przez Unię Europejską. W środę oceniła, że wdrożenie przegłosowanych przez Parlament Europejski rozwiązań „po prostu zniszczy rolnictwo i przemysł w Polsce oraz większości krajów Unii”. – Obywatele UE obawiają się o swoją przyszłość – podkreśliła w czasie unijnej debaty.

Debata dotyczyła konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej 29–30 czerwca 2023 r., zwłaszcza ostatnich wydarzeń w wojnie przeciwko Ukrainie oraz aktualnej sytuacji w Rosji. Była szefowa polskiego rządu zwróciła uwagę na masowe protesty w wielu miastach Europy. Stwierdziła, że obywatele wychodzą na ulice, bo martwią się o swoje ekonomiczne bezpieczeństwo, o przyszłość.

Beata Szydło alarmuje

– Ci ludzie obawiają się o swoją przyszłość ze względu na błędy, które zostały popełnione tutaj, w Unii Europejskiej – zaznaczyła Szydło, wskazując m.in. na kontrowersyjne kwestie relokacji nielegalnych migrantów. Dodała, że dzisiaj trzeba stawić czoła także innym problemom, jak ogromnej inflacji i galopującym cenom, które z jednej strony są wynikiem wojny na Ukrainie, ale z drugiej strony wynikają z błędów popełnionych przy wprowadzaniu takich projektów i programów, jak chociażby Zielony Ład i Fit for 55.

Odniosła się do tego również we wpisie na Twitterze: „Parlament Europejski chce wdrożenia jeszcze bardziej drastycznych ograniczeń zużycia energii elektrycznej, niż początkowo przewidywał (i tak radykalny) program #FitFor55. Do 2030 roku (czyli w 7 lat) zużycie prądu ma zostać »ścięte« o 11,7 proc. Konsekwencje dla gospodarki i codziennego komfortu życia Europejczyków będą horrendalne”.

„Co z ludźmi? To radykałów nie interesuje”

Zwróciła też uwagę, że wbrew wcześniejszym ustaleniom politycznym PE przegłosował radykalny plan określany jako „odbudowa zasobów przyrody”. Oznacza to jej zdaniem likwidację w ekspresowym tempie milionów hektarów pól uprawnych, co „praktycznie zlikwiduje europejskie rolnictwo”.

Europosłanka alarmuje, że w ciągu najbliższych siedmiu lat Europa może zmienić się w „wielki rezerwat, bez rolnictwa, z przemysłem dorzynanym cenami za energię elektryczną”. „Co z ludźmi? Co z miejscami pracy? Co z żywnością? To radykałów z Brukseli nie interesuje” – konkluduje.

Zobacz także: „Jakby nigdy nic”. Eva Kaili w Parlamencie Europejskim