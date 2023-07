Biden o końcu wojny na Ukrainie. Co powiedział o Putinie?

Chcemy zakończenia tej wojny na sprawiedliwych warunkach; Putin myli się, licząc, że nas przeczeka. Nie zachwiejemy się w naszym zobowiązaniu wobec Ukrainy, będziemy stać po stronie wolności dzisiaj, jutro i tak długo, jak będzie trzeba – powiedział w środę prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia na dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego.

– Teraz w Wilnie deklaruję wobec świata, mówiąc po raz kolejny: nie zachwiejemy się. Nasze zobowiązanie wobec Ukrainy nie osłabnie. Będziemy stać po stronie swobód i wolności dzisiaj, jutro i tak długo, jak będzie trzeba – oświadczył Biden.





Jak dodał, USA i sojusznicy chcą zakończenia wojny na sprawiedliwych warunkach, z utrzymaniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.





Biden w Wilnie: Nasze zobowiązanie wobec Ukrainy nie osłabnie





– Niestety, Rosja nie pokazała na razie żadnego zainteresowania dyplomatycznym rozwiązaniem. Putin wciąż się myli. Myśli, że może przeczekać Ukrainę (...) wątpi w naszą wytrzymałość. Ale wciąż stawia na przegrany zakład – powiedział prezydent.





Biden w przemówieniu podkreślał, że rosyjski prezydent, planując inwazję, myślał, że jedność Zachodu „skruszy się przy pierwszej próbie”, a demokratyczni przywódcy są słabi.

Mimo to – ciągnął Biden – demokracje zarówno w Europie, NATO, jak i regionie Indo-Pacyfiku były gotowe i stawiły czoła wyzwaniu. Ocenił, że stawką wojny na Ukrainie jest przyszły kształt świata.





„Stawką wojny na Ukrainie jest przyszłość świata”





– To nie przesada, stoimy przed wyborem: wyborem między światem, zdefiniowanym przez przymus, wykorzystywanie i gdzie racja jest po stronie silniejszego, oraz światem, gdzie zdajemy sobie sprawę, że nasz własny sukces jest związany z sukcesem innych – powiedział.





Joe Biden podkreślił fundamentalną wagę sojuszy w jego polityce i wezwał partnerów USA, by wykorzystali tę jedność także do rozwiązywania innych globalnych problemów, przede wszystkim zmiany klimatu. Wśród innych problemów wymienił też – czyniąc aluzję m.in. do zagrożenia ze strony Chin – swobodę żeglugi i otwartej przestrzeni powietrznej oraz utrzymania podstawowych zasad porządku międzynarodowego.

Dodał, że wybory dokonane dziś będą miały kluczowy wpływ na los kolejnych pokoleń.





Prezydent USA podkreślił rolę Litwy oraz państw bałtyckich zarówno w obaleniu zarówno sowieckiego imperium i podziałów w Europie, jak i dzisiaj.





Biden w Wilnie: Bałtycki łańcuch, a nie mur berliński stał się symbolem przyszłości Europy





– Bałtycki łańcuch, a nie mur berliński stał się symbolem przyszłości Europy – powiedział Biden. Ocenił, że po „zmartwychwstaniu” Litwa stała się bastionem wolności i dumnym członkiem UE i NATO.





– Miałem wielki honor, jako senator USA, być czempionem wejścia Litwy i innych państw bałtyckich do NATO. Czy nie byłem genialny, że to zrobiłem? – żartował polityk.

Dodał, że symbolem zmian był zakończony właśnie szczyt NATO, organizowany przez Litwę, podczas którego przywitano nowego członka Sojuszu – Finlandię i zawarto porozumienie w sprawie jak najszybszego wejścia Szwecji.





– Prezydent [Turcji] Erdogan dotrzymał swojego słowa (...), wkrótce będziemy mieć 32. wolnego sojusznika, by bronić naszych narodów i naszego terytorium – powiedział Biden.





Przemówienie Bidena, wygłoszone w obecności tysięcy widzów zarówno na dziedzińcu uniwersytetu, jak i poza nim, było ostatnim punktem programu jego wizyty w Wilnie. Jeszcze w środę prezydent USA uda się do Helsinek, gdzie w czwartek spotka się z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto.