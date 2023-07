Włosi oburzeni „zasadą 10 sekund”. Sąd: To za krótko na molestowanie [WIDEO]

Po skandalicznym wyroku sądu przez Włochy przeszła fala oburzenia. Szkolny opiekun oskarżony o obmacywanie i molestowanie seksualne nastoletniej uczennicy został uniewinniony, bo sędzia uznał, że... sama czynność nie trwała wystarczająco długo. W mediach społecznościowych Włosi wyrażają sprzeciw wobec wyroku, publikując wpisy z hasztagiem „#10secondi”.

Sprawa dotyczy 17-letniej uczennicy liceum w Rzymie i incydentu, który miał miejsce w kwietniu 2022 r. Gdy nastolatka wchodziła po schodach do klasy w towarzystwie koleżanki, poczuła, że jej spodnie opadają, a obca ręka dotyka pośladków i chwyta za bieliznę – opisuje BBC.

„Krótkie obmacywanie”. Skandaliczna zasada 10 sekund

Gdy się odwróciła, zobaczyła mężczyznę, który pracował w szkole jako asystent. – Kochanie, wiesz, że żartowałem – stwierdził 66-latek.

Dziewczyna zgłosiła sprawę na policję. Prokurator domagał się kary trzech i pół roku więzienia. Sąd miał jednak inne zdanie i uniewinnił szkolnego opiekuna od zarzutu napaści seksualnej. Według sędziego to, co się stało, „nie stanowi przestępstwa”, ponieważ trwało krócej niż 10 sekund. Zdaniem sądu – za krótko na molestowanie.

Włosi nie mogą uwierzyć i nie kryją oburzenia wyrokiem sądu. Media społecznościowe zalała fala wpisów, a jednym z największych trendów są właśnie posty na temat „palpata breve” – „krótkie obmacywanie”. Do filmów i zdjęć internauci dołączają hasztag „#10secondi”.

Nagrania budzą dyskomfort. I słusznie

Na publikowanych nagraniach młodzi Włosi przeważnie milczą przez 10 sekund, często dotykają swoich ciał. Filmy – choć mogą budzić dyskomfort wśród oglądających – mają pokazać, jak długie może być niesławne 10 sekund.





Trend rozpoczął znany włoski aktor Paolo Camilli, gwiazdor serialu „Biały Lotos”, a w jego ślady poszły już tysiące Włochów.

„Kto decyduje o tym, że 10 sekund to nie jest długo? Kto liczy sekundy, gdy jest się nękanym?” – pyta znany włoski influencer Frencesco Cicconetti.

Molestowana nastolatka: Dla mnie to nie był żart

Uczennica, która pozwała szkolnego opiekuna, wprost nie dowierza decyzji sądu. „Sędziowie orzekli, że żartował? Cóż, dla mnie to nie był żart” – mówi w rozmowie z gazetą „Corriere della Sera”. „Obmacywał moją pupę. Następnie szarpnął mnie do góry, raniąc moje części intymne. Dla mnie to nie są żarty. Nie tak starszy mężczyzna powinien »żartować« z nastolatką” – podkreśla.

Dziewczyna obawia się, że wyrok zniechęci kobiety do zgłaszania ataków seksualnych. BBC przytacza dane, według których 70 proc. włoskich kobiet, które padły ofiarą molestowania w latach 2016–2021, nie zgłosiło tego na policję.

