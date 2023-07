Sprawa molestowania w polskim tenisie. Dziennikarze dotarli do raportu

Z dokumentów specjalnej komisji do zbadania wątków molestowania seksualnego przy Polskim Związku Tenisowym (PZT), do których dotarli dziennikarze portalu Salon 24, wynika, że w sprawie byłego prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego brak jednoznacznych dowodów na to, że napastował w latach 90. nieletnie dziewczynki, m.in. posłankę Katarzynę Kotulę. W raporcie są jednak uwagi wskazujące na to, że Skrzypczyński mógł zachowywać się w niewłaściwy sposób.

Z dokumentu wynika, że przesłuchano 34 świadków, w tym Skrzypczyńskiego. Przed komisją nie stawili się m.in. dziennikarze Onetu oraz niektórzy sygnaliści. Osobiście nie stawiła się również Katarzyna Kotula.





Jak zauważa portal Salon24, „istotne jest to, że w skład komisji weszły trzy ekspertki: dwie prawniczki i jedna psycholożka z bogatym doświadczeniem w roli biegłej przed sądami”. „Żadna z nich nie była związana w jakikolwiek sposób z Polskim Związkiem Tenisowym” – podkreślono.





Raport „nie jest jednoznaczny”





Jak zauważyli dziennikarze portalu wspomniany raport „nie jest jednoznaczny”. „Komisja uznała, że nie ma wystarczająco mocnych dowodów na jednoznaczne stwierdzenie, że Skrzypczyński molestował młode zawodniczki, ale nie można też stwierdzić, że rzekomo pokrzywdzone kobiety kłamały” – czytamy.





W dokumencie pojawiło się również stwierdzenie, że „komisja uznała część zeznań posłanki za niespójne”. Komisja podkreśliła, że zeznania świadków twierdzących, iż „molestowanie seksualne podczas zamykania się trenera z zawodniczką w kantorku było niemożliwe do ukrycia w tak małym i znającym się środowisku” są „spójne”. „Świadkowie wezwani przed komisję mieli też nie potwierdzić seksistowskich tekstów, które rzekomo miały padać w kierunku zawodniczek” – pisze Salon24.

„Komisja stwierdza, że słabym punktem Mirosława Skrzypczyńskiego są relacje międzyludzkie. Jako menedżer rządził w sposób autorytarny. Potrafił krzyczeć i używać wulgarnych słów wobec podwładnych czy współpracowników, choć raczej nie zdarzało się to wobec osób spoza jego najbliższego otoczenia. Bywał szorstki i niekiedy nieprzyjemny w obejściu. Jego słownictwo raziło wiele osób” – napisano w raporcie cytowanym przez portal.