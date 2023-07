Jednak nie Feyenoord. Nowy klub reprezentanta Polski

To już niemal przesądzone. Sebastian Szymański zagra w przyszłym sezonie w barwach tureckiego Fenerbahce, które w poprzednim sezonie zajęło drugie miejsce w rodzimej lidze.

O przyszłości Sebastiana Szymańskiego mówiło się od długich miesięcy. Wszystko z powodu skomplikowanej sytuacji kontraktowej – Polak, choć w poprzednim sezonie grał w Feyenoordzie, to formalnie wciąż był zawodnikiem Dynamo Moskwa.





Zielone światło na permanentne opuszczenie Rosji reprezentant Polski dostał jednak dopiero w maju. Stało się tak za sprawą decyzji FIFA, która podjęła decyzję, aby zezwolić piłkarzom grającym w Rosji na zawieszenie obowiązujących kontraktów i znalezienie zatrudnienia w innych krajach.





To jednak nie był koniec problemów związanych z formalną przynależnością do rosyjskiego zespołu. Feyenoordowi wprawdzie bardzo zależało na zatrzymaniu Szymańskiego, jednak jednocześnie tylko go wypożyczał, bo prezes klubu nie chciał przelewać pieniędzy na rosyjskie konta.









Skomplikowaną sytuację reprezentanta Polski wykorzystało tureckie Fenerbahce. Klub ze Stambułu nie ma problemu z robieniem interesów z Rosjanami – ostatnio skorzystał nawet z zaproszenia na turniej towarzyski organizowany w Sankt Petersburgu.





Polak prawdopodobnie jeszcze dziś podpisze kontrakt z nowym zespołem. Świadczy o tym zdjęcie Szymańskiego w koszulce Fenerbahce zrobione z ukrycia przez jednego z pracowników klubu.