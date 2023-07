Najważniejsze ustalenia szczytu NATO w Wilnie. „Dobry i pożądany kierunek”

Decyzje, jakie zapadły na szczycie NATO w Wilnie wobec Ukrainy i zacieśnienia jej stałej współpracy z NATO, to dobry i pożądany kierunek – ocenia rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przypominamy najważniejsze ustalenia podjęte na szczycie Sojuszu.

– Decyzje, jakie zapadły na szczycie w Wilnie wobec Ukrainy i zacieśnienia jej stałej współpracy z sojuszem NATO, to dobry i pożądany kierunek. Zostały potwierdzone gwarancje bezpieczeństwa, wsparcie w zakresie dozbrojenia ukraińskiej armii. Z całą pewnością umocnieniem tych relacji na linii Pakt–Ukraina jest powołanie Rady, która będzie funkcjonowała na stale i posłuży do bieżącej koordynacji działań, w tym podejmowania decyzji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ta współpraca będzie obywała się na równych, partnerskich zasadach – podkreślił w środę Bochenek.

Decyzje NATO wobec Ukrainy po szczycie w Wilnie

Zauważył, że sam proces poszerzenia NATO o Ukrainę został skrócony z uwagi na rezygnację z procedury Membership Action Plan, przez co będzie on jednoetapowy. – Do samej akcesji może dojść dopiero po zakończeniu wojny, o czym zawsze jednomyślnie decydują państwa sojusznicze – dodał rzecznik PiS.

Jak zaznaczył, zaktualizowane zostały plany obronnościowe, podniesiono gotowość wojskową państw Sojuszu w razie zagrożenia militarnego, co ma duże znaczenie z punktu widzenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Trzy plany obronne dla Europy

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 roku, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan – MAP). We wtorek przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od grupy G7; ocenił, że to etap drogi Ukrainy do NATO.

G7 uzbroi Ukrainę

Prezydent Joe Biden powiedział z kolei, że „wspólna deklaracja G7 czyni jasnym, że nasze wsparcie będzie sięgać daleko w przyszłość; pomożemy Ukrainie zbudować silną obronę na lądzie, morzu i w powietrzu”.

Także w środę prezydent Andrzej Duda powiedział, iż szacuje się, że gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, to na nasze terytorium zostałoby skierowanych ok. 100 tys. żołnierzy NATO do natychmiastowej obrony.

