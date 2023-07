„Dla mnie to jest chore”. Warszawiacy oceniają decyzję Trzaskowskiego o odstrzale dzików [SONDA]

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał decyzję o odstrzale dzików. Reporter portalu tvp.info spytał mieszkańców, jak oceniają postawę prezydenta w tej sprawie. Oceny były wyjątkowo surowe.

Jedna z respondentek nazwała decyzję Rafała Trzaskowskiego „głupotą”. – Odpowiednie instytucje wiedziałyby, co należy zrobić – powiedziała inna kobieta, jednocześnie twierdząc, że Trzaskowski „nie do końca” wie, co robić.





Młoda mieszkanka stolicy nie kryła braku sympatii dla włodarza Warszawy. – Ja go nawet nie lubię, więc nie wiem, co nim mogło kierować. Musi mieć jakieś choroby umysłowe, żeby tak zrobić, moim zdaniem – powiedziała.





Jeszcze ostrzej odpowiedziała inna respondentka. – Trzeba być debilem. Dla mnie to jest chore. Jestem absolutnie przeciwna zabijaniu, maltretowaniu, a jemu odwala już woda sodowa – podkreśliła.





Mieszkaniec Warszawy powiedział, że „trzeba czuć rytm tego miasta”. – Gdy Trzaskowski mówił, że miasto jest jego, to chyba się pomylił – stwierdził.