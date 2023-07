Dlaczego opozycja nie chce referendum ws. migrantów? „Oni nie myślą jak Polacy” [SONDA]

Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, aby referendum ws. przyjęcia nielegalnych migrantów odbyło się w dniu wyborów parlamentarnych. Sprzeciwia się temu opozycja. Dlaczego? Spytaliśmy o to mieszkańców Warszawy.

W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi zostać poddana pod referendum.





Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził premier Mateusz Morawiecki.





Sprzeciwia się temu opozycja. W minionym tygodniu Borys Budka zaapelował, aby rząd zgodził się na unijny mechanizm relokacji.





Dlaczego opozycja nie chce referendum? Zobacz sondę portalu tvp.info





Dlaczego opozycja sprzeciwia się pomysłowi referendum? Spytaliśmy o to mieszkańców Warszawy.

– Partie opozycyjne blokują pomysł referendum, bo są przeciwko Polsce. Grają na równi z Niemcami i Rosją. Wcale mnie nie dziwi ich postawa. Ja jestem za tym, żeby referendum się odbyło w dniu wyborów parlamentarnych. To racjonalne, bo będzie to oszczędność, ale także będziemy mogli jako obywatele wyrazić, jaką chcemy mieć Polskę w przyszłości. Zjednoczona Prawica reprezentuje postawę polską, patriotyczną. Opowiadam się za tym od wielu, wielu lat – powiedziała zapytana przez portal tvp.info kobieta.





Jak dodała, „Gdyby nie to, że rząd tak stanowczo działa w tym temacie, to nie wiadomo, co by z nami było. Myślę, że już byśmy byli sprzedani”.





„Opozycja? Oni nie myślą jak Polacy?”





– Oni nie myślą jak Polacy. W sprawie nielegalnych migrantów powinni wypowiedzieć się obywatele – stanowczo stwierdził mężczyzna.





Pomysł zorganizowania referendum w dniu wyborów parlamentarnych poparł także kolejny z naszych rozmówców.





– W Polsce nie ma tradycji brania udziałów w referendach. Zawsze głos w nich oddawało bardzo mało osób. Dlatego nie wiadomo, czy wynik referendum ogłoszonego w innym terminie niż wybory byłby wiążący i przedstawiałby oczekiwania większości społeczeństwa – uzasadnił.

Z kolei starsza kobieta przekonywała, że referendum nie jest konieczne, bo Polska ma przyjąć tylko 1800 osób.





„Jestem przeciw, bo w TVN mówili, że referendum nie jest konieczne”





– W TVN tak mówili – dodała.





– Lewactwo zawsze takie było, jest i będzie. Oni chcą przyjąć wielką liczbę migrantów, zupełnie jakby nie wiedzieli, co się dzieje we Francji i innych krajach. Niektórzy mówią, że to wzbogacanie kulturowe. Polega chyba to na tym, że Francuzi mogą się nauczyć, jak podpalać samochody – to opinia kolejnej zapytanej przez nas kobiety.