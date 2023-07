Prezydent Duda po szczycie NATO: To jest naszym sukcesem

Muszą być magazyny broni NATO, po to tylko, żeby relokować żołnierzy i nie przywozić wraz z nimi całej infrastruktury. Decyzja została podjęta. Te magazyny, także u nas, będą zapełniane – poinformował w środę prezydent Andrzej Duda po zakończeniu szczytu NATO w Wilnie.

Jak przekazał prezydent podczas konferencji prasowej, „bardzo nas ucieszyła realizacja postulatu, który podnosiliśmy twardo od dłuższego czasu, ale bardzo mocno w tym roku, to było to, co ja mówiłem, że muszą być magazyny broni NATO”.





– Muszą być magazyny broni po to, żeby tylko relokować żołnierzy, żeby nie trzeba było całej infrastruktury razem z tymi żołnierzami przywozić, że to uzbrojenie musi być zgromadzone. Taka decyzja została podjęta – powiedział prezydent. Jak mówił Andrzej Duda, „te magazyny, także u nas będą zapełniane i jest decyzja Sojuszu w tej sprawie”.





– To na pewno jest kolejny aspekt pozytywny tej debaty, którą zakończyliśmy, i decyzji, które zostały podjęte – dodał.





– Jeśli ktoś pyta o to, co dla Polski? Ja mówię zawsze, że dla Polski owszem, ale to bardziej jest dla wschodniej flanki, bo tak NATO na to patrzy. Nie patrzy jednostkowo, ale patrzy pewną doktryną obrony. W ramach tej doktryny to właśnie zadanie będzie realizowane także u nas i można śmiało powiedzieć, że to jest naszym sukcesem. Zabiegaliśmy o to i to się dzieje, jest zatwierdzone – mówił prezydent Duda.





– Co jest najważniejsze, co wszyscy bardzo mocno podkreślali: NATO jest jednością. Nie ma w NATO kwestii, które miałyby charakter głęboko sporny. Żadne sprawy nie upadły na tym szczycie NATO. Jest więc jedność, solidarność i wsparcie dla Ukrainy – powiedział prezydent.

Mówił też, że język debaty jest „niezwykle proukraiński”. – To jest język bardzo mocny, jasno i wyraźnie pokazujący, kto toczy wojnę, którą nazwaliśmy sprawiedliwą, czyli wojnę obronną, a kto jest tutaj agresorem – wyjaśnił.





– Jasno mówi się: Rosja bez żadnego powodu napadła na Ukrainę i to jest dzisiaj język, którego używa się w NATO, i to też jest zmiana, która nastąpiła na przestrzeni ostatniego czasu – dodał.