Europosłowie opozycji przeciwko Polsce. Nie poparli demokratycznych zmian

Parlament Europejski wezwał Polskę do uchylenia ustawy powołującej komisję badającą rosyjskie wpływy. Antypolską rezolucję poparli we wtorek posłowie Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050; przeciwko głosowali deputowani Prawa i Sprawiedliwości. W dokumencie skrytykowano nie tylko powołanie komisji weryfikacyjnej, ale także zmiany w Kodeksie wyborczym – zapewniające m.in. lepszy dostęp do lokali wyborczych w małych miejscowościach czy transport na głosowanie dla osób z niepełnosprawnością czy seniorów.

Głosami m.in. przedstawicieli polskiej opozycji Parlament Europejski przyjął we wtorek rezolucję krytykującą polskie władze. W dokumencie PE wyraził „głębokie zaniepokojenie” zmianami w polskim Kodeksie wyborczym. Wezwano też Polskę do uchylenia lub zawieszenia ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce.

Co ciekawe, za przyjęciem rezolucji głosowali m.in. główni bohaterzy głośnej afery Katargate.

Kto poparł rezolucję przeciwko Polsce? Lista europosłów opozycji





Spośród polskich deputowanych byli to europosłowie Platformy Obywatelskiej, lewicy i Polski 2050:

• Magdalena Adamowicz,

• Bartosz Arłukowicz,

• Marek Belka,

• Robert Biedroń,

• Jerzy Buzek,

• Włodzimierz Cimoszewicz,

• Jarosław Duda,

• Tomasz Frankowski,

• Andrzej Halicki,

• Danuta Hübner,

• Łukasz Kohut,

• Ewa Kopacz,

• Bogusław Liberadzki,

• Janina Ochojska,

• Jan Olbrycht,

• Radosław Sikorski,

• Róża Thun und Hohenstein,

• Sylwia Spurek.

Przeciwko głosowali eurodeputowani PiS. Europosłowie PSL nie wzięli udziału w głosowaniu.

PE wzywa KE do podjęcia działań przeciwko Polsce

W tekście rezolucji sprzeciwiono się powołaniu w Polsce komisji weryfikacyjnej, która ma się zająć badaniem rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo kraju. Zrobiono to, mimo że Parlament Europejski nie ma kompetencji do sprawdzania i oceny, jakie organy administracji publicznej powołuje polski parlament.

„Jeśli ustawa pozostanie w mocy, Komisja Europejska powinna kontynuować przyspieszone postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowanie środków tymczasowych” – wezwali europosłowie.

Demokratyczne zmiany w systemie wyborczym. Opozycja przeciw

Jednocześnie skrytykowano zmiany w Kodeksie wyborczym. Chodzi o nowelizację przyjętą w marcu 2023 r. Według noweli władze gmin mają zapewnić bezpłatny środek transportu w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla mieszkańców, którzy mieszkają w pewnej odległości od lokali wyborczych, a na terenie samorządu nie funkcjonuje transport publiczny. Bezpłatne przewozy dotyczą też wyborców z niepełnosprawnością czy osób powyżej 60. roku życia.

Zgodnie z nowymi przepisami ma powstać także 6 tysięcy nowych obwodowych komisji wyborczych, zapewniając obywatelom łatwiejszy dostęp do udziału w głosowaniu. Zwiększa się także system kontroli nad przebiegiem głosowań, bo mężowie zaufania otrzymali możliwość nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych.

Dla europarlamentarzystów, w tym deputowanych polskiej opozycji, te zmiany są nie do przyjęcia, bo dopatrzono się... rzekomej dyskryminacji głosujących za granicą. PE wezwał też do zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacji wyborów parlamentarnych w Polsce.

