Tusk: 800 Plus natychmiast! Grodzki: To nie jest pilne

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk poinformował na Twitterze, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził, iż ustawa o waloryzacji programu 500 Plus nie jest pilna. Pęk przypomniał, że jeszcze kilka tygodni temu przewodniczący PO Donald Tusk domagał się wprowadzenia 800 Plus już 1 czerwca bieżącego roku.

Morawiecki odpowiada Tuskowi ws. 800 Plus Słowa Donalda Tuska o waloryzacji 500 Plus nie mają żadnej wiarygodności – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, lider Platformy... zobacz więcej

Gdy prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji programowej partii zapowiadał zwiększenie świadczenia 500 Plus w 2024 roku przewodniczący PO Donald Tusk apelował o procedowanie ustawy tak, by pieniądze trafiły do rodzin już 1 czerwca.





Sejm przyjął ustawę o wypłacie 800 Plus od 2024 roku i trafiła ona do Senatu, gdzie większość ma opozycja. Tam jednak okazało się, że sprawa nie jest – zdaniem marszałka Tomasza Grodzkiego – aż tak pilna, jak twierdził Tusk i zostanie prawdopodobnie rozpatrzona na następnym posiedzeniu





„Z cyklu: how it's started how it's going: Tusk 800 Plus natychmiast! T. Grodzki: Ta ustawa nie jest pilna, więc będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu. Platforma to partia piaru i hiPOkryzji!” – napisał wicemarszałek Senatu Marek Pęk.





