Biden: Pomożemy Ukrainie zbudować silną obronę na lądzie, morzu i w powietrzu

Wszyscy sojusznicy zgodzili się, że przyszłość Ukrainy jest w NATO, ale nie będziemy czekać na zakończenie procesu koniecznych reform, by dokonać długoterminowych zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy – powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, ogłaszając deklarację G7 na temat wsparcia Ukrainy.

– Ukraina kontynuuje postępy w sprawie koniecznych reform. Ale nie czekamy na to, by ten proces się zakończył, by dokonać długoterminowych zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy – oświadczył Joe Biden. Jak dodał, jeszcze podczas swojej ostatniej wizyty w Kijowie rozmawiał na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.





CZYTAJ RAPORT: WOJNA NA UKRAINIE





– Więc dziś, te długoterminowe zobowiązania, których dokonujemy, są podparte ideą, że dostarczymy bezpieczeństwo Ukrainie, przeciwko jakiejkolwiek agresji, do jakiej może dojść – zaznaczył prezydent USA, dodając, że rozciągają się one „daleko w przyszłość”.





Biden stwierdził, że przyjęta przez G7 deklaracja jest początkiem procesu, do którego dołączyć może dowolne państwo.

#wieszwiecej Polub nas

– Pomożemy Ukrainie zbudować silną obronę na lądzie, w powietrzu i na morzu, która zapewni stabilność w regionie i odstraszy jakiekolwiek zagrożenia – zadeklarował prezydent USA.