Pieniądze z KPO i zwiększenie środków w związku z pomocą Ukrainie. Opozycja przeciw

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek jest zdania, że wczorajsze głosowania w Parlamencie Europejskim pokazały prawdziwe intencje opozycji. Podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie PiS przypomnieli, że europosłowie – m.in. Platformy Obywatelskiej – nie poparli poprawek zgłoszonych przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Dotyczyły one uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, wezwania Komisji Europejskiej do zakończenia prac nad mechanizmem przymusowej relokacji nielegalnych migrantów oraz uruchomienia środków unijnych na uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. Zdaniem PiS to pokazuje, że opozycja zagłosowała przeciwko Polsce.





Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel z PiS stwierdził, że „to kolejny raz, kiedy za pośrednictwem swoich europejskich grup politycznych opozycja próbuje psuć dobre imię Polski na arenie międzynarodowej”.





Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję w sprawie Polski, w której wyraził głębokie zaniepokojenie zmianami w polskim Kodeksie wyborczym. Wezwano też polskie władze do uchylenia lub zawieszenia ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Zdaniem europosłów PiS Parlament Europejski wykroczył poza swoje kompetencje.