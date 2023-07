Ludzkie włosy warte prawie 100 tys. złotych ukryto w dachu przemytniczego busa

Ponad 8 kg naturalnych włosów przejęli funkcjonariusze z podkarpackiej KAS na przejściu granicznym w Korczowej. Kontrabanda warta jest blisko 95 tys. zł i była ukryta w dachu busa. Wywąchała je tam Frida.

Funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej skierowali do szczegółowej kontroli busa, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. Wtedy do akcji wkroczył służbowy pies KAS.





Zwierzę wskazało skrytkę w dachu pojazdu, w której odkryto foliowe torby z naturalnymi ludzkimi włosami. Pasma o długości od 70 do 75 cm ważyły 8,6 kg. Ich rynkowa wartość oszacowana została na prawie 95 tys. zł.





Kierująca pojazdem 42- letnia obywatelka Ukrainy nie zgłosiła do kontroli przewożonego towaru. Nie uiściła także wymaganych należności przywozowych w wysokości ponad 21 tys. zł.

Celnicze psy





W strukturach Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu pracuje 24 psy, które specjalizują się w wykrywaniu wyrobów tytoniowych, narkotyków, waluty oraz gatunków zagrożonych wyginięciem.





Dziewięcioletnia Frida wspomaga pracę funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej od ośmiu lat. To aktywny pies rasy Jack Russell terrier, który na swoim koncie ma wiele wywęszonych skrytek z nielegalnym towarem w samochodach osobowych, ciężarowych i autokarach.