Rezolucja PE przeciwko Polsce. Poparli ją główni podejrzani w aferze Katargate

Parlament Europejski m.in. głosami polskich polityków przyjął rezolucję przeciwko Polsce, krytykując powołanie komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich i nowelizację prawa wyborczego. Europosłowie PiS zwrócili uwagę, że rezolucję poparli także podejrzani w aferze Katargate Eva Kaili oraz Marc Tarabella.

W rezolucji skrytykowano nowelizację polskiego Kodeksu wyborczego z marca. Zdaniem części eurodeputowanych wprowadzone zmiany mogą dyskryminować głosujących za granicą.





Autorzy ocenili także, że „izba polskiego Sądu Najwyższego zajmująca się sporami wyborczymi nie może być uważana za niezawisły i bezstronny sąd”.

Rezolucja wzywa polskie władze „do dostosowania sposobu przeprowadzania wyborów do standardów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz innych międzynarodowych zobowiązań i standardów demokratycznych”. PE wezwał też do zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w Polsce.

Kto głosował za rezolucją przeciwko Polsce?





Rezolucja została przyjęta 472 głosami za i 136 – przeciw. 16 eurodeputowanych wstrzymało się od głosu.

Z polskich europarlamentarzystów za przyjęciem dokumentu głosowali przedstawiciele PO, Polski 2050, Nowej Lewicy i SLD: Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Łukasz Kohut, Ewa Kopacz, Bogusław Liberadzki, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, Róża Thun und Hohenstein, a także Sylwia Spurek.

Przeciwko głosowali eurodeputowani PiS. Europosłowie PSL nie wzięli udziału w głosowaniu.

Europosłanka PiS Beata Szydło komentowała, że PE przyjął rezolucję przeciwko Polsce. – Została przygotowana przez wszystkie te kluby, w których są europosłowie wybrani w Polsce z opozycji, którzy cały czas nakłaniają inne ugrupowania w PE, swoich kolegów, aby uderzać w Polskę – powiedziała.

– W tej rezolucji, którą mam tu przed sobą, jest zawarte takie sformułowanie, iż PE wzywa KE do wykorzystania wszystkich narzędzi i możliwości, aby zmienić sytuację w Polsce (...) Co to oznacza? To oznacza tylko i aż tyle, że po raz kolejny próbuje się wykorzystać instytucje europejskie do zmiany władzy w Polsce, do ingerowania w demokratyczny proces i demokratyczne wybory w Polsce – wskazała.

Tarczyński: Przeciwko Polsce głosowali Kaili i Tarabella





Europoseł Dominik Tarczyński zwrócił uwagę, że za rezolucją przeciwko Polsce głosowali posłowie oskarżeni o udział w aferze Katargate: główna negatywna bohaterka afery była wiceszefowa PE Eva Kaili i belgijski europoseł Marc Tarabella.





Kaili została zatrzymana w grudniu 2022 r. Jest podejrzana o branie ogromnych łapówek od Kataru, udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy.





Marc Tarabella jest oskarżony o to, że brał łapówki za przygotowywanie rezolucji przeciwko Algierii.

Z ujawnionych przez belgijski wymiar sprawiedliwości informacji wynikało, że Katar i Maroko próbowały wpływać na decyzje gospodarcze i polityczne PE w zamian za łapówki dawane zajmującym ważne stanowiska w europarlamencie i byłym europosłom.

Pod koniec maja prawnicy Kaili poinformowali, że była wiceszefowa PE może wrócić do wykonywania swoich obowiązków, ale otrzymała od sądu zakaz opuszczania Belgii.

Do PE powrócił również Marc Tarabella. W kwietniu śledczy zdjęli mu elektroniczną bransoletkę i zwolnili z aresztu domowego.