Piątek skreślony przez Herthę. Co dalej z Polakiem?

Krzysztof Piątek na zakręcie kariery. Reprezentant Polski nie znalazł się w kadrze Herthy Berlin na obóz przygotowawczy do nowego sezonu. To oznacza jedno – jego dni w stolicy Niemiec są policzone i musi znaleźć sobie nowego pracodawcę.

Po fantastycznym okresie w Genoi i początku przygody z Milanem kolejne miesiące były wielkim rozczarowaniem dla czołowego polskiego napastnika. Piątek z Włoch trafił do Herthy, ale nie potrafił przebić się do pierwszego składu. W odbudowie nie pomogły mu także wypożyczenia do Fiorentiny i Salernitany.



W ubiegłym sezonie Hertha spadła z Bundesligi, a to oznacza dla niej znacznie mniejszy budżet i konieczność przemodelowania kadry pierwszego zespołu. Pensja Piątka jest w tym momencie nie do udźwignięcia, dlatego klub intensywnie szuka kupca.



Tyle że po przeciętnym sezonie w Salernitanie (33 mecze, 4 gole) chętnych za bardzo nie widać. Obecna umowa zawodnika z Herthą wygasa w czerwcu 2025 roku, dlatego też nasz rodak niekoniecznie chciałby schodzić z wymagań finansowych.



Wcześniej Piątek łączony był z portugalskim Sportingiem, ale do transferu nie doszło i wydaje się, że ta furtka została już definitywnie zamknięta. Mimo wszystko napastnik najlepszą markę ma wyrobioną na włoskim rynku i najprawdopodobniej to tam należy szukać kolejnego zespołu Polaka.