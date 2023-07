Cenne zwycięstwo Rakowa. Polska wyprzedziła Rosję

Piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali Florę Tallinn 1:0 w meczu 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Nawet skromne zwycięstwo sprawiło, że Polska przesunęła się w rankingu UEFA, wyprzedzając Rosję.

Mistrzowie Polski wygrali po bramce Władysława Koczergina z 54. minuty. Spotkanie nie należało jednak do najbardziej udanych w wykonaniu gospodarzy. Zawodnicy trenera Dawida Szwargi, debiutującego w tej roli, mieli spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych.



Zaliczka przed rewanżem, zaplanowanym na 18 sierpnia, nastraja jednak optymistycznie. Ta wygrana to również dobra wiadomość dla wszystkich polskich klubów. Nasza federacja otrzymała 0,250 pkt, powiększając swój dorobek do 18,750 pkt. Dzięki temu udało się awansować na 22. miejsce, wyprzedzając Rosję (18,632 pkt).



To oczywiście konsekwencja rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tamtejsze kluby zostały wykluczone z europejskich pucharów i nie powiększają swojej puli. Mimo to UEFA w ubiegłym sezonie wykonała ukłon w ich stronę, przyznając bez gry 4,333 pkt, czyli równowartość najniższego wyniku, jaki osiągnęły w ostatnich pięciu latach.



Na razie nie wiadomo, jak europejska federacja zachowa się tym razem. Pewne jest, że Rosjanie w żadnych rozgrywkach pod egidą UEFA nie wystąpią, a polskie kluby mają szansę zdobyć punkty na boisku.





Poza Rakowem w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy reprezentować nas będą: Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin.