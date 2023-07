Strzelanina na przedmieściach. Co najmniej sześć osób nie żyje

Co najmniej sześć osób zginęło, a cztery zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w Kwanobuhle na przedmieściach Gqeberha w Republice Południowej Afryki, znanego do 2021 r. jako Port Elizabeth – poinformowały Agencja Reutera i południowoafrykańskie media.

Według doniesień podawanych przez portal Herald Live trzy ofiary śmiertelne to kobiety. Motyw zbrodni nie jest znany.





Podobne zdarzenie miało miejsce w Gqeberha pod koniec stycznia, gdy osiem osób zginęło tam w strzelaninie podczas przyjęcia urodzinowego.





W RPA utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia niepokojami społecznymi i przestępczością kryminalną. W wyniku zamieszek, do których doszło w lipcu 2021 r. po aresztowaniu byłego prezydenta kraju Jacoba Zumy, zginęło ponad 350 osób. Wybuch przemocy był wówczas napędzany licznymi problemami społecznymi: skrajnym rozwarstwieniem majątkowym, bezrobociem, napięciami na tle etnicznym.





W lipcu 2022 r. odnotowano 18 ofiar śmiertelnych w dwóch strzelaninach w miastach Soweto i Pietermaritzburg. W kwietniu bieżącego roku, również w Pietermaritzburgu zastrzelono siedem kobiet i trzech mężczyzn.