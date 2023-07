Duda w husarskiej zbroi, Meloni z karabinem. To nagranie jest hitem internetu

Prezydent Andrzej Duda w husarskiej zbroi, premier Włoch Giorgia Meloni z karabinem, prezydent Francji Emmanuel Macron w mundurze Napoleona – nieformalna grupa aktywistów NAFO (North Atlantic Fellas Organization) opublikowała w sieci nagranie w związku z trwającym na Litwie szczytem NATO. Wideo jest hitem internetu.

We wtorek w Wilnie rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO z udziałem przywódców państw Sojuszu. Głównymi tematami szczytu są agresja Rosji na Ukrainę, perspektywy przystąpienia Kijowa do Sojuszu oraz akcesja Szwecji do NATO. W środę odbędzie się m.in. posiedzenie nowo powołanej Rady NATO-Ukraina.

Szczyt NATO. Spot z prezydentem Dudą w husarskiej zbroi





Jeszcze przed rozpoczęciem wileńskiego szczytu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające historię rozszerzania Paktu Północnoatlantyckiego. Na kilkudziesięciosekundowym materiale pokazano daty przystąpienia poszczególnych państw do Sojuszu, a także ich obecnych przywódców.

Nagranie zostało wykonane za pomocą sztucznej inteligencji. Pierwsze ujęcie pokazuje szefa NATO Jensa Stoltenberga.





Prezydenta Francji Emmanuela Macrona przedstawiono w mundurze Napoleona, premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka – w czołgu, premier Włoch Giorgię Meloni – z karabinem, zaś prezydenta Andrzeja Dudę – w husarskiej zbroi. Na końcu filmiku przedstawiono wizerunek Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy.

Media informują, że filmik stworzyli członkowie wspierającej Ukrainę grupy internautów NAFO (North Atlantic Fellas Organization).