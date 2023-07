Robimy wszystko, aby zakup pierwszego mieszkania był jak najbardziej komfortowy, czyli jak najtańszy. Jednym z działań jest likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych na rynku wtórnym – powiedział w rozmowie „Super Expressem” minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef resortu rozwoju i technologii w rozmowie z „Super Expressem” został m.in. zapytany o to, ile banków uczestniczy w projekcie Bezpieczny Kredyt i ile osób złożyło już wnioski kredytowe.





„Obecnie jest już w nim siedem czy osiem banków, a cała rzesza kolejnych jest w przygotowaniu. A jeśli chodzi o liczbę wniosków, to na koniec 7 lipca mieliśmy trzy tysiące wniosków, natomiast już pojawiło się kilkadziesiąt decyzji” – podkreślił Waldemar Buda.

„Robimy wszystko, aby zakup pierwszego mieszkania był jak najbardziej komfortowy, czyli jak najtańszy w tym przypadku. I wszelkie bariery staramy się niwelować. Jednym z działań jest likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych na rynku wtórnym. Ci, którzy będą kupowali mieszkanie w programie Bezpieczny Kredyt, mogą z tego skorzystać. Chcemy, aby przepisy zaczęły obowiązywać przed drugą połową sierpnia” – powiedział.





To odniesienie do wprowadzanej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, aby od pierwszego mieszkania nie płacić podatku.

W rozmowie z „SE” szef resortu rozwoju i technologii zapewnił, że nie ma limitów pieniędzy na Bezpieczny Kredyt na 2023 r.





„Aby sfinansować dopłaty, przewidujemy rezerwę w budżecie na 2024 r., czyli pod koniec tego roku zobaczymy, ile jest wydatków i wszystkie uwzględnimy. Nawet jeśli ktoś będzie zawierał umowę na 20 grudnia, to skorzysta z programu” – wytłumaczył.

„Szacujemy, że będzie ok. 30-40 tys. osób zainteresowanych w tym roku, co przełoży się na ok. miliard złotych dopłaty. Wszystko zależy od wysokości wartości kredytu, od liczby beneficjentów i od wysokości stóp procentowych, bo my pokrywamy różnicę między 2 proc. a stawką rynkową” – dodał Waldemar Buda.